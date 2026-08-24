Jaguar Negro brilla en Feria San Roque

La Lucha Libre volvió a reunir a los aficionados en una noche de emociones con la realización de la Función Feria San Roque 2026, celebrada en el parque del barrio que lleva el mismo nombre, donde los gladiadores ofrecieron una velada marcada por los vuelos espectaculares, las rudezas y el ambiente característico de este deporte.

La función tuvo como uno de sus principales atractivos la lucha semifinal, además del combate estelar que puso punto final a la actividad de la noche, con encuentros que mantuvieron a los asistentes atentos a cada movimiento sobre el cuadrilátero.

Castigo

En la semifinal, la Legión Anarquista, integrada por Príncipe Zoque, Dantalion y Taurino, consiguió imponerse sobre Steelman, Black Drago y Águila Dorada, en una contienda donde los rudos recurrieron a su estilo agresivo para tomar el control de las acciones.

Los integrantes de la Legión Anarquista utilizaron huacales y sillas para castigar a sus rivales, llevando la lucha fuera de los límites deportivos y aprovechando cada oportunidad para mermar físicamente a sus oponentes.

Del otro lado, Steelman, Black Drago y Águila Dorada respondieron con espectaculares vuelos que levantaron al público de sus lugares. Uno de los momentos más llamativos estuvo protagonizado por Black Drago, quien realizó un vuelo desde la torre del escenario, buscando sorprender a sus contrincantes.

Sin embargo, el despliegue aéreo no fue suficiente para cambiar el rumbo de la contienda. La Legión Anarquista mantuvo su dominio y recurrió de nueva cuenta a sus artimañas para conseguir la victoria.

Los rudos aplicaron desnucadoras a sus rivales y, fieles a su estilo, se apoyaron en las cuerdas para realizar el conteo y conseguir el triunfo. Esta semifinal fue, además, la única lucha de la función que tuvo un premio económico para los protagonistas.

Estelar

Para cerrar la noche, Rey del Barrio, Jaguar Negro Jr, Gladiador Jr y Marinero Solitario Jr se enfrentaron a Destroyer Jr, Vértigo, Murcy Jr y Turipache 2000 en una batalla que puso el broche final a la Función Feria San Roque 2026.

El combate estuvo marcado por la acción tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Los ocho luchadores buscaron imponer condiciones, con movimientos que provocaron la reacción de los aficionados reunidos en el parque de la colonia.

El desenlace comenzó a tomar forma cuando Gladiador Jr y Jaguar Negro Jr lanzaron topes hacia fuera del ring sobre Murcy Jr y Turipache 2000, dejando momentáneamente fuera de acción a sus rivales.

Mientras tanto, Marinero Solitario Jr consiguió dejar fuera de combate a Vértigo mediante una plancha, reduciendo las opciones del bando contrario.

Con el terreno despejado, Rey del Barrio permaneció sobre el cuadrilátero para enfrentar a Destroyer Jr, a quien al final derrotó mediante una huracarrana para conseguir la victoria junto a sus compañeros.

Con el resultado del encuentro estelar, la Función Feria San Roque 2026 llegó a su conclusión alrededor de las 11:10 de la noche, cerrando una jornada que reunió a familias y aficionados de la lucha libre en el parque de la colonia San Roque.