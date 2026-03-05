Jaguar Negro Jr. triunfa ante consagrados

Con una actuación explosiva y llena de determinación, Jaguar Negro Jr. se robó los reflectores en la función de Lucha Libre celebrada el 1 de marzo en el Centro Deportivo Roma, al conducir a su bando a una victoria de alto impacto en la lucha semifinal de la noche.

Haciendo equipo con Gladiador Jr. e Imperio, el joven esteta enfrentó a la tercia conformada por Rey del Barrio, El Mexicano y Príncipe Zoque, tres gladiadores de amplia trayectoria en el pancracio chiapaneco. Desde el campanazo inicial, los técnicos apostaron por la espectacularidad, conectando poderosos topes suicidas que sorprendieron a los rudos y trasladaron las acciones hacia la zona de “ringside”.

Experiencia

Sin embargo, la experiencia de los consagrados no tardó en hacerse notar. Con juego sucio y castigos coordinados, lograron frenar el ímpetu juvenil y encaminarse a conquistar la primera caída, imponiendo condiciones y marcando el ritmo del combate ante una afición que respondió con intensidad en cada intercambio.

Para el segundo episodio, el colmillo largo y retorcido de los rudos volvió a manifestarse. La batalla subió de tono con el uso de sillas y ataques en conjunto que pusieron en predicamento a los científicos. En uno de los momentos más tensos, Rey del Barrio intentó despojar de su máscara a Jaguar Negro Jr. en una esquina, encendiendo la polémica y los reclamos del público.

Lejos de rendirse, los técnicos reaccionaron con lances desde las cuerdas y combinaciones aéreas que equilibraron la balanza. La coordinación entre Gladiador Jr., Imperio y Jaguar Negro Jr. rindió frutos al adjudicarse la segunda caída, llevando la definición a un tercero y definitivo asalto.

En el episodio final, los castigos fueron más severos y los intercambios al centro del encordado mantuvieron a los asistentes al filo de la butaca. La intensidad pasó factura para el bando rudo cuando Rey del Barrio sufrió una lesión en el hombro que obligó la intervención del cuerpo médico, dejando en desventaja a su esquina.

Ante este escenario, Jaguar Negro Jr. tomó la batuta. Tras conectar un vistoso mortal hacia atrás que levantó a la afición, selló la contienda aplicando un contundente “canadian destroyer” sobre Príncipe Zoque para conseguir la cuenta de tres y decretar la victoria de su tercia.

De esta manera, Jaguar Negro Jr. reafirma su ascenso dentro de la baraja luchística local, demostrando que la juventud y el talento pueden imponerse incluso ante figuras consolidadas del cuadrilátero.