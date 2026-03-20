Jaguar Race regresa a Chiapa de Corzo

Con la intención de fortalecer el deporte de resistencia y promover el turismo en el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, fue presentada la segunda edición de la Jaguar Race, competencia de obstáculos que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a partir de las 7 de la mañana.

La salida y la meta estarán ubicadas en el parque central, punto desde el cual los atletas recorrerán una ruta diseñada dentro del primer cuadro de la ciudad, combinando tramos de carrera con diversos retos físicos. Para esta edición, el comité organizador contempla la participación de al menos 300 corredores provenientes de distintas partes del país.

El evento contará con tres categorías. En la modalidad pro, los competidores enfrentarán un recorrido de cinco kilómetros, con más de 25 obstáculos, y es para atletas de alto nivel. Por su parte, la ek balam tendrá el mismo recorrido, pero con divisiones por edad que van desde los 18 hasta mayores de 60 años. Finalmente, la división balam ofrecerá una distancia de 3.5 kilómetros, con 15 obstáculos, permitiendo la participación individual o en compañía.

En cuanto a la premiación, los sectores pro y ek balam otorgarán incentivos económicos a los tres primeros lugares, además de artículos de patrocinadores y reconocimientos. En la división balam, recibirán medalla conmemorativa al completar el circuito.

El costo de inscripción variará de acuerdo con la categoría elegida, mientras que el kit del competidor incluirá playera oficial, número, medalla, hidratación y, en algunos casos, sistema de cronometraje electrónico. Un aspecto distintivo de esta competencia es que no existen penalizaciones tradicionales, por lo que los participantes deberán completar cada obstáculo para avanzar.

Durante su primera edición, la Jaguar Race logró reunir a atletas de Morelos, Sonora, Oaxaca, Campeche, Ciudad de México y Estado de México, además de diversos municipios de Chiapas, consolidándose como un evento en crecimiento dentro del calendario deportivo.