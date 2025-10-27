Jaguarcitas conquistan la Liga Champions 7

La emoción y la polémica se combinaron este fin de semana en las canchas de Caña Hueca, donde se disputó la gran final de la Liga Champions 7 Femenil, un duelo que enfrentó a dos potencias de la temporada: Jaguarcitas de la Madonna y Pollos Jireh. En un enfrentamiento de alto voltaje, las felinas se impusieron con marcador de 3-1, coronándose como las nuevas campeonas del certamen.

Polémica

El ambiente previo al partido estuvo marcado por la controversia. Minutos antes del silbatazo inicial, surgió una inconformidad por parte del conjunto de Pollos Jireh, quienes señalaron que una jugadora de Jaguarcitas no cumplía con el número reglamentario de partidos para disputar la fase final. Tras una breve deliberación, los dirigentes de la liga resolvieron permitir la participación de la futbolista, con el objetivo de mantener el desarrollo del encuentro en un marco deportivo.

Una vez despejada la incertidumbre, el balón comenzó a rodar y las emociones no tardaron en llegar. Desde los primeros minutos, Jaguarcitas de la Madonna mostró una propuesta ofensiva clara, basada en la presión alta y la velocidad por las bandas. Su insistencia rindió frutos al minuto 12, cuando Valeria Ramos aprovechó un error defensivo y definió con un disparo colocado que abrió el marcador.

El gol encendió aún más la intensidad del partido. Apenas tres minutos después, la misma Valeria Ramos volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez con una jugada individual sobresaliente: controló el balón fuera del área, se quitó a una defensora con un regate corto y remató con potencia al ángulo superior para colocar el 2-0 a favor de las felinas.

Sin embargo, Pollos Jireh no bajó los brazos y consiguió reaccionar. Al minuto 23, Gabriela Fernández descontó con un potente disparo tras un tiro libre indirecto, aprovechando un descuido en la barrera rival. Ese tanto llenó de esperanza a las dirigidas por la entrenadora María Gutiérrez, que adelantaron líneas en busca del empate.

Pero cuando parecía que la presión de Pollos podía equilibrar el marcador, llegó el golpe definitivo. Al minuto 26, Nicole Fernández cerró la cuenta con una jugada de contragolpe bien ejecutada. Recibió un pase filtrado de Ramos y, con frialdad, definió ante la salida de la guardameta rival para sellar el 3-1 definitivo y asegurar el campeonato para Jaguarcitas de la Madonna.

Final

El resto del encuentro fue una muestra de entrega y garra por parte de ambos conjuntos. Pollos Jireh buscó acortar la distancia, pero la defensa felina, liderada por su capitana Karla Espinosa, se mantuvo firme, despejando cada intento con autoridad. La arquera de Jaguarcitas, Daniela López, también tuvo intervenciones clave que evitaron el peligro en los minutos finales.

Con el silbatazo final, la euforia se desató en el campo. Las jugadoras de Jaguarcitas celebraron abrazadas, mientras la afición, que llenó las gradas de Caña Hueca, reconoció el espectáculo brindado por ambas escuadras. Entre aplausos y fotografías, las campeonas levantaron el trofeo de la Liga Champions 7, consolidando una temporada en la que demostraron contundencia, carácter y trabajo en equipo.