Jaguarcitos destacan en torneo nacional

Pelotaris de la Academia Municipal de Frontón Jaguarcitos de Caña Hueca Apvech tuvieron una destacada participación en el Torneo Nacional de Frontenis, celebrado en el Club Alpino Chipinque de Monterrey, Nuevo León.

En la categoría infantil A “singles“, Braulio Alejandro Castillo Estrada obtuvo el primer lugar tras completar una sobresaliente actuación durante el certamen. Por su parte, Alba Ximena Castillo Estrada también subió al podio al conseguir la tercera posición en infantil C. La deportista chiapaneca participó en pareja con Juliana Caballero, representante de Nuevo León.

En juvenil A individual, Mauricio Altunar Berrun se quedó con el subcampeonato. Posteriormente, el mismo jugador compitió en la modalidad de dobles junto a Diego Herrera Valdez, con quien conquistó el primer lugar de la categoría.

Los resultados obtenidos en Monterrey representaron una participación positiva para la Academia Municipal de Frontón Jaguarcitos, cuyos integrantes compitieron frente a exponentes de distintas entidades del país, según destacó la Asociación de Pelota Vasca de Chiapas (Apvech) a través de un comunicado oficial en el que recordó que esta actuación de los deportistas chiapanecos se suma al proceso de formación que desarrolla la agrupación en Caña Hueca.