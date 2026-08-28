Jaguares abre visitando a Chapulineros

Jaguares FC comienza este viernes su participación en la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF visitando a Chapulineros de Oaxaca, a las 18:00 horas, en el estadio Independiente MRCI de Tlacochahuaya, en la jornada 1.

El equipo chiapaneco forma parte del grupo 2 de la Primera Premier junto con Chapulineros, Club Celaya, Deportiva Venados, Inter Playa del Carmen, Montañeses, Pioneros de Cancún, Racing de Veracruz y Tapachula FC.

El conjunto oaxaqueño también inicia una nueva etapa, bajo la dirección técnica de Jesús García Avelino. Los antecedentes recientes reflejan equilibrio entre ambas escuadras: empataron 0-0 en marzo pasado en Tuxtla Gutiérrez y previamente igualaron 2-2 en territorio oaxaqueño.

Caras nuevas

A través de sus redes sociales, Jaguares confirmó a sus nuevos refuerzos. Sobresalen José Pablo Saldívar, formado en Pachuca y con experiencia en Liga MX y Mundial de Clubes, y Daniel Vázquez, con paso por Xolos, Dorados, Juárez y Alacranes.

En medio campo también estarán Diego Piñón, Isaac de Leeuw, Diego Martínez, Bryan Macías, Héctor Carranza, Kevin Esquivel, Carlos Toledo y Yochanan de Leeuw. La ofensiva se completa con Fernando Gordillo, Fabián Uscanga, Adson Dos Santos y Juan Pablo Palma.