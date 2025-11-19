Jaguares busca cerrar con triunfo

Cerrar con victoria la primera vuelta de la Temporada 2025-2026 es la asignatura a cumplir este fin de semana al interior de Jaguares FC. El equipo chiapaneco recibirá la visita de los Toros del Club Celaya, en el marco de la cabalística fecha 13 de la Liga Premier de México.

Tras la igualada en Oaxaca ante Chapulineros —partido en la que Jaguares fue superior, pero de nueva cuenta le costó reflejarlo en el marcador— elementos como Luis Carrillo se manifestaron con sentimientos encontrados.

“Fue un empate con sabor a derrota, la verdad. Lástima de la roja (a Javier Hernández) que nos complicó, pero supimos reponernos, tuvimos el gane, pero fueron circunstancias del juego; ya estamos listos para el cierre de la primera vuelta”, expuso el volante, que ha conseguido repetir en el once titular en jornadas consecutivas.

No obstante el trago amargo del reciente partido en Oaxaca, reconoció que la meta es alcanzar en el mejor cierre posible de primera vuelta para consolidar el repunte del cuadro felino, que no pierde desde la tercera jornada.

“Nosotros no pensamos en arrancar así, pero eso sirvió para identificar las fallas, trabajar en eso y está dando frutos”, apuntó.

Ganar sí o sí al Celaya

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, reconoció en el juego del próximo sábado, la oportunidad de demostrar que se recompuso el camino de buena forma y cerrar la primera vuelta con una victoria es el objetivo de Jaguares FC.

“En casa debe ser ganar o ganar, no podemos dejar ir puntos y cerrar con victoria para nuestra afición, que nos acompañó en la primera vuelta”.

Finalmente, habló en el plano personal, esperando seguir con la confianza del cuerpo técnico y sin bajar los brazos.

“Es seguir metiendo, demostrando que quieres jugar, sin ceder en los entrenamientos y en los juegos aplicar lo que se te pide. Venimos de menos a más, estamos queriendo alcanzar nuestro tope futbolístico y el camino ha sido el positivo, peleando hasta el final”, puntualizó.