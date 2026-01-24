Jaguares busca puntos clave ante Montañeses

En una reedición del partido que marcó un punto de inflexión en la temporada, Jaguares FC enfrentará a Montañeses FC, este sábado a las 19:00 horas, en el estadio Víctor Manuel Reyna, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 de la Liga Premier FMF.

Aquella derrota sufrida el pasado 7 de septiembre (en la primera vuelta de la temporada) luego de un tiro de esquina y varias jugadas desafortunadas, impulsó a los chiapanecos a una notable reacción, que hoy los tiene con solo un tropiezo desde entonces y con la oportunidad de cobrar revancha ante el mismo rival.

Otra realidad felina

Jaguares llega con un panorama distinto y alentador al estar ubicado en el cuarto lugar del grupo, con 22 puntos. Los felinos buscan una victoria que los mantenga firmes en la pelea por la clasificación y, por momento, el equipo ha mostrado solidez en su funcionamiento, aunque todavía tiene pendiente mejorar la contundencia ofensiva para manejar con mayor tranquilidad los compromisos restantes.

Montañeses FC, por su parte, llega tras una semana de descanso y se ubica en la décima posición del grupo, 3 con 17 unidades. El conjunto veracruzano necesita sumar para acercarse a los puestos de Liguilla, uno de los objetivos de este club que cuenta con presencia de futbolistas chiapanecos en su plantel.

Fin de semana crucial

La jornada 16 será clave en el sector, con varios partidos directos que pueden mover la parte alta de la tabla. En Mérida, Venados recibirá a Racing, líder invicto del torneo, mientras que equipos como Celaya y Jaguares se mantienen al acecho, aprovechando cualquier tropiezo de los punteros.

Jaguares aspira a igualar en puntos a Celaya, que enfrenta una visita complicada, pero con posibilidades de sumar hasta cuatro unidades. Por ello, este sábado en casa, el triunfo es prioritario para el equipo dirigido por Carlos Trejo.

Finalmente, la directiva chiapaneca anunció que las puertas del Coloso de Tuxtla Gutiérrez se abrirán desde las 17:30 horas y las taquillas estarán disponibles desde las 10 de la mañana, en espera de una afición que acompañe en un duelo vital.