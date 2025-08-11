Jaguares cae en su propia cancha

Jaguares FC y Tapachula ofrecieron un espectáculo digno de una previa de campeonato, midiendo fuerzas este sábado en el estadio Víctor Manuel Reyna. El duelo, cargado de intensidad y roces, dejó como resultado una victoria 1-2 para la escuadra visitante, que supo aprovechar las oportunidades clave para imponerse en territorio capitalino.

Partido lleno de tensiones

Desde el arranque, el partido tomó un rumbo inesperado. Apenas se cumplía el primer minuto de juego cuando Yosmar Rentería se escapó por la banda izquierda y envió un pase medido a Moisés Villatoro, quien definió con precisión para adelantar a Tapachula. Este gol tempranero encendió la rivalidad y elevó el tono físico de la contienda, con un mediocampo disputado y algunos choques que incluso derivaron en un conato de bronca, rápidamente controlado por el árbitro.

Jaguares no se quedó atrás y buscó equilibrar el marcador. Con la entrada de Hassan Vergara, los locales ganaron presencia en el área, generando peligro constante. Sin embargo, el intenso calor en la cancha dificultó la continuidad de las jugadas, obligando a ambos equipos a dosificar esfuerzos.Tapachula concreta la victoria

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo. Cada avance era interrumpido por faltas tácticas que cortaban el ritmo del encuentro. La afición reaccionó con fuerza cuando Vergara conectó un cabezazo que exigió una atajada espectacular del guardameta visitante. Era el aviso de que Jaguares seguía con vida.

Pero un error defensivo volvió a costar caro. Un centro desde la derecha parecía controlado, sin embargo, la confusión en el área dejó el balón a merced de Ricardo Navarro de Tapachula, que no perdonó y puso el 0-2 en el marcador.

Lejos de rendirse, Jaguares se volcó al ataque. Tras un nuevo desborde, Hassan Vergara recibió dentro del área y definió con calidad para recortar distancias y poner el 1-2, levantando al público de sus asientos. Los minutos finales fueron un asedio constante, pero el tiempo no fue suficiente.

El silbatazo final selló el triunfo para Tapachula en el primero de dos encuentros programados. La revancha se disputará el próximo sábado en el estadio Olímpico, donde Jaguares buscará devolver el golpe y confirmar que esta rivalidad, cada vez más encendida, puede convertirse en un clásico del Futbol chiapaneco.