Jaguares cierra fuerte la pretemporada

A una semana del arranque del torneo 2025-2026 de la Liga Premier, Jaguares FC continúa puliendo detalles antes de su último duelo de pretemporada y con la mira puesta en el debut, que se programó para el viernes 22 de agosto en Texcoco, ante Héroes de Zaci FC.

El conjunto que dirige Francisco Ramírez ha tenido una buena semana de trabajo, todavía digiriendo la lesión de Juan Camilo Aguamilpa, que deberá parar por algunas semanas para recuperarse, además de ajustar el tema del primer compromiso, alistar la alineación que se presentará y buscar las alternativas que pueden ser útiles.

De esta forma, en la programación semanal se jugó un partido de carácter amistoso que tuvo como sede el estadio municipal de San Cristóbal de Las Casas, para hacer un poco de trabajo en altura, midiéndose con un combinado de la Liga Municipal de San Cristóbal.

El encuentro cumplió los objetivos, pues los felinos pudieron ver al plantel en acción, en unas condiciones muy similares a las que se encontrarán en Texcoco, aunado al acercamiento que se tuvo con la afición coleta, que recibió de gran forma al conjunto naranja para este juego en el que Jaguares se impuso por cuatro goles a cero.

Este viernes se cierra la preparación, y el sábado muy temprano el plantel se traslada a Tapachula, donde disputará el último compromiso de preparación, ante Tapachula FC, para cerrar de manera oficial la pretemporada y dar inicio a la semana previa al debut en el torneo de la Liga Premier. Por otra parte, la presentación ante su afición está prevista para el sábado 30 de agosto, recibiendo al Inter Playa del Carmen en el Víctor Manuel Reyna.

La cuenta regresiva para que el balón comience a rodar continúa. El equipo va alcanzando el momento futbolístico buscando y, con el duelo del sábado de por medio, tratará cerrar de la mejor forma la pretemporada y arrancar con el mejor resultado posible, el cual debe conducirlo a su objetivo primario, una Liguilla que le permita aspirar a todo en esta competencia.