Jaguares cierra pretemporada en Chiapas

En la recta final de su preparación para el Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, el conjunto de Jaguares de Chiapas sostendrá una doble serie de clásico chiapaneco ante Tapachula FC, como parte del cierre oficial de su pretemporada.

El primer duelo está programado para el sábado 9 de agosto a las 7 de la noche en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, donde los dirigidos por Francisco Ramírez recibirán a la escuadra fronteriza. El compromiso de vuelta se llevará a cabo el viernes 16 de agosto, en el estadio Olímpico de Tapachula, a la misma hora.

Jaguares llega a esta serie tras una intensa etapa de trabajo físico, técnico y táctico, en la que ha sostenido diversos partidos amistosos con rivales de alto nivel. Hace un par de semanas el conjunto capitalino enfrentó a uno de los clubes protagonistas de la Liga de Expansión MX, el Atlante, en un encuentro de alto calibre que dejó buenas sensaciones para el cuerpo técnico.

Además, el plantel felino ha tenido fogueo constante con equipos locales como Pavones FC, Chifut y Lechuzas UPGCH, los cuales han servido para evaluar al grupo completo y probar esquemas diversos rumbo a la temporada.

Con una base de jugadores jóvenes, reforzada por elementos con experiencia en divisiones superiores, el cuadro de Paco Ramírez se alista para lo que promete ser un torneo de alta exigencia. El objetivo es claro: ser protagonistas desde la jornada uno y consolidar un proyecto competitivo que represente dignamente al Futbol chiapaneco.

El doble clásico chiapaneco ante Tapachula no solo cerrará el ciclo de preparación, sino que servirá como termómetro anímico antes del debut oficial, que será el próximo viernes 22 de agosto, como visitante ante Héroes de Zaci.

Mientras tanto, el cuerpo técnico afina detalles y continúa puliendo las líneas, analizando rendimiento individual y colectivo. Elementos que han mostrado constancia durante la pretemporada buscarán consolidarse en el once titular, mientras que los refuerzos intentan adaptarse lo más pronto posible al estilo del equipo.

El respaldo de la afición será clave en este último ensayo en casa. Jaguares saldrá al campo con la intención de dejar buenas sensaciones y cerrar con broche de oro su preparación. La temporada está a punto de comenzar y los felinos quieren rugir fuerte desde el primer silbatazo.