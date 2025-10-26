Jaguares de Tuxtla rugen con fuerza

Una auténtica lluvia de goles fue la que se vivió en la gran final de la Kings League de la Liga Palapa Fut 7 en el Campestre Stadium, donde el equipo de Jaguares de Tuxtla impuso su jerarquía y potencia ofensiva para vencer por 9-3 a los aguerridos Sobrinos de Tía Yuyi, en un duelo que se definió con ritmo vertiginoso, técnica depurada y un alto nivel competitivo.

Arranque de ensueño

Desde el pitazo inicial, el encuentro prometía emociones y cumplió con creces. Apenas transcurría el primer minuto cuando Osvaldo Madariaga sorprendió con una jugada individual impresionante: tras robar el balón en media cancha, se enfiló con potencia y definió con un toque cruzado que venció al arquero rival. El tanto tempranero encendió a los Jaguares y desató una reacción inmediata de los Sobrinos.

La respuesta llegó al minuto 8 por conducto de Raúl Piñón, quien aprovechó un descuido defensivo para empatar con un remate rasante pegado al poste. El duelo se tornó intenso y de ida y vuelta, pero al 9, nuevamente Madariaga apareció, esta vez tras una jugada colectiva, empujando el balón dentro del área chica para devolver la ventaja a los felinos.

El espectáculo continuó. Al minuto 12, el mismo Madariaga firmó su “hat-trick” con un disparo potente tras recibir un pase filtrado de Fabián Rodríguez. La defensa de los Sobrinos intentó reaccionar, pero Jaguares ya había encontrado su ritmo y el dominio territorial. Al 18, Rodríguez amplió la diferencia con un gol de antología: controló el esférico de pecho y lo mandó al ángulo con una volea imposible de detener.

Aunque Piñón volvió a marcar al minuto 20 para mantener con vida a los Sobrinos, la reacción fue momentánea. El control del partido regresó rápidamente al conjunto jaguar, que desplegó su característico juego rápido y contundente. Al 25, Madariaga firmó su cuarto tanto de la noche con una definición sutil tras una asistencia de Daniel, y al 30, completó su póker de goles, dejando claro que era la figura indiscutible de la final.

Ventaja felina

Con el marcador 6-2, los Jaguares jugaron con inteligencia y mantuvieron la presión alta. Rodríguez volvió a hacerse presente al minuto 38, cerrando una gran jugada en conjunto que nació desde la defensa. Apenas un minuto después, los Sobrinos encontraron su tercera anotación gracias a Víctor Tapia, quien aprovechó un rebote dentro del área para descontar. Sin embargo, la respuesta felina fue inmediata: al 40, Raúl Daniel selló la goleada con un potente disparo cruzado que decretó el definitivo 9-3.

El duelo fue una verdadera exhibición de dinamismo y precisión ofensiva. Jaguares de Tuxtla mostró por qué fue el mejor equipo del torneo, combinando velocidad, juego en equipo y una efectividad demoledora frente al arco. Por su parte, los Sobrinos de Tía Yuyi dejaron una grata impresión con su entrega y espíritu combativo, pese a enfrentarse a un rival inspirado.

El silbatazo final desató la celebración. Los Jaguares, enfundados en sus colores tradicionales, levantaron el trofeo entre aplausos del público, que reconoció el espectáculo brindado por ambas escuadras. Con este resultado, Jaguares de Tuxtla se consagra campeón de la Kings League de la Liga Palapa Fut 7, en una final que quedará registrada como una de las más vibrantes de la temporada.