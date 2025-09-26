Jaguares FC, a mantener repunte vs Cañoneros

Con el objetivo de consolidar su repunte dentro del Grupo 3 de la Liga Premier FMF, Jaguares FC visita en la jornada 6 a Cañoneros FC, partido a celebrarse este viernes —a las 16:00 horas— en el Estadio Antonio M. Quirazco de Xalapa, Veracruz.

Los felinos llegan con ánimos renovados a este compromiso tras poner fin a una racha de tres derrotas y cuatro jornadas sin sumar puntos en la Temporada 2025-2026.

Los dirigidos por Francisco Ramírez Gámez tienen 3 unidades, tras la victoria del pasado sábado contra Pioneros de Cancún y se ubican en la posición 12 de la tabla en el grupo 3.

El rival luce accesible, pues Cañoneros FC es último de su pelotón y no conoce la victoria hasta el momento, acumulando en cambio dos empates y tres descalabros.

Tres bajas sensibles

Previo al encuentro, el club felino reportó que tendrán ausencias importantes sumadas a las ya conocidas del atacante colombiano, Juan Camilo Agualimpia por lesión y a la de Ángel Tecpanécatl, que deberá cumplir un partido de suspensión.

A ellos dos se suma la del portero titular, Axel López, quien está lesionado también y deberá parar algunas semanas, por lo que su lugar sería ocupado por el arquero, Emiliano Palomo Marroquín o bien por Maximiliano Cruz Zúñiga.

En contraste, el ariete Hasan Vergara, que regresó la jornada pasada para jugar unos minutos tras una lesión que lo alejó desde la primera fecha, se encuentra en mejor forma y estará listo para seguir sumando minutos en cancha en el próximo encuentro, en el que ya podría arrancar como titular.