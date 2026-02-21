Jaguares FC, a mostrar mayor contundencia

Tras la victoria por la mínima diferencia ante Cañoneros FC en actividad de la fecha 19 de la Liga Premier de México, el director técnico de Jaguares FC, Carlos Trejo, reconoció que, aunque el resultado fue favorable, el equipo debe mejorar en contundencia frente al arco, ya que su siguiente objetivo perforar las redes de los Dragones de Toluca FC.

“Lo mejor fue que ganamos. Seguimos fallando mucho y terminamos sufriendo otra vez. Tuvimos seis claras de gol y no somos contundentes, pero lo más importante es que se sacó el resultado”, expresó el estratega, y explicó que al no concretar las oportunidades el margen se reduce y cualquier error puede costar ceder unidades.

Trejo señaló que uno de los avances del juego anterior fue mantener el cero en la portería, luego de partidos recientes donde habían recibido varios goles, incluyendo la derrota por 2-0 ante Pioneros en Cancún.

El entrenador fue claro en su objetivo: sumar puntos a como dé lugar para mantenerse en la pelea por la calificación, y en este caso viajan a tierras mexiquenses con la consigna de traerse la victoria ante el penúltimo sitio del grupo 3, pues los Dragones cuentan apenas con 13 unidades y se ubican en el decimosegundo casillero, mientras que los chiapanecos son el quinto lugar con 26 puntos.

“Tenemos que sumar como sea, si queremos estar peleando por la calificación”, advirtió el estratega, de cara al próximo desafío para los felinos, programado para este sábado 21 de febrero a las 3:30 de la tarde, visitando a Dragones de Toluca FC en la Unidad Deportiva y Cultural de la Sección 17 del SNTE.