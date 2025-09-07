Jaguares FC, a salir del bache ante Montañeses

Con la necesidad de sumar su primera victoria —y cortar una racha negativa de dos derrotas en fila— Jaguares FC visita este domingo a Montañeses FC, en duelo de celebrarse a partir del mediodía en el estadio Socum de Orizaba, Veracruz.

El cuadro que dirige Francisco Ramírez inició la temporada con un par de tropiezos, el primero de visita ante el debutante club Héroes de Zaci —recién ascendido de Liga TDP—, en tanto que en su siguiente partido en casa cayó frente Inter Playa del Carmen.

Lo que más ha resentido el equipo hasta ahora es la ausencia de sus refuerzos extranjeros, los colombianos Juan Camilo Agualimpia y Hasan Vargas, lo cual se ve reflejado en los 180 minutos sin gol que acusa Jaguares hasta el momento.

El técnico Francisco Ramírez tendrá que echar mano de los refuerzos que trajo, como Ángel Tecpanécatl, Miguel Guzmán y Javier Hernández, además de los delanteros tuxtlecos Fernando Gordilllo y Lenin Pérez.

Monteñeses,con chiapanecos

Su siguiente rival, Montañeses FC, tampoco sabe lo que es la victoria, si bien en la segunda fecha le tocó descanso, mientras que en la segunda rescataron dos puntos.

Destaca que con el conjunto jarocho juegan tres futbolistas chiapanecos que viven un buen momento, siendo el caso de mayor éxito el del extremo izquierdo Martín “Tincho” Madariaga, quien viene de marcar gol en su debut en la Liga Premier contra Inter Playa del Carmen (fecha 1).

Además, el equipo cuenta con Farid Patjane, jugador que ya vistió con éxito las playeras de Cafetaleros de Chiapas y Racing de Veracruz, por lo que en Montañeses tendrá la oportunidad de ganar aún más protagonismo.

El otro chiapaneco con el club es Alexander Espinosa, quien fuera goleador en TDP con Estudiantes del Cobach y también estuvo con Tapachula FC.

De esta forma, el choque tendrá matices especiales y para Jaguares FC se presenta como un duelo de urgencia, pues en caso de no sumar, podría verse muy rezagado en la tabla, toda vez que en la fecha 4 descansa y sus rivales del grupo 2 seguirán acumulando puntos.