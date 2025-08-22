Jaguares FC abre ante Héroes de Zaci

Héroes de Zaci, el más reciente campeón de la Liga TDP, se estrenará como nueva franquicia de la Liga Premier FMF Serie A ante Jaguares FC. El duelo, que abre la Temporada 2025-2025, se juega este viernes a las 19:00 horas, en el estadio Claudio Suárez de Texcoco.

El equipo recién ascendido se vio en la necesidad de incorporación una gran cantidad de jugadores para afrontar el reto de estar en una categoría superior, además de contar con nuevo entrenador en la figura de Édgar Martínez Mendoza.

¿Cómo llegan?

En Liga TDP, Héroes tuvo una temporada para enmarcar. Ganó la final de la Zona A frente al cuadro de Dragones de Oaxaca, además del trofeo de Campeón de Campeones ante Atlético Cocula, lo que le permitió subir a la Liga Premier FMF Serie A en mayo de este año.

Por su parte, Jaguares FC apostó por una renovación casi total para su segundo año en la división y, tras la salida de José Luis Trejo del timón, llegó un técnico de probada calidad en la Liga de Expansión MX, Paco Ramírez, quien reforzó al equipo con jugadores con los que consiguió el éxito, como el atacante Ángel Tecpanécatl.

Sin embargo, su apuesta más fuerte para el ataque —tras la partida de Klinsman Calderón— era el también colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien salió lesionado hace dos semanas en el amistoso contra Tapachula FC y se teme que se pierda buena parte de la primera vuelta de la temporada.

Pese a esto la escuadra cerró su preparación con buenas sensaciones al vencer a Tapachula FC (2-1) en un segundo amistoso, en el que pudo ensayar algunas alternativas para la delantera.

Tras el partido de este viernes, Jaguares alistará su debut como local, programado para el sábado 30 de agosto ante el Inter Playa del Carmen en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.