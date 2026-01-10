Jaguares FC abre el año con prueba de fuego

Con la meta de iniciar con el pie derecho —y la obligación de ganar su encuentro contra Héroes de Zaci—, Jaguares FC abre el decisivo año 2026 en la Liga Premier de México este sábado a las 19:00 horas, en su guarida del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El partido, que pone en marcha la segunda vuelta del campeonato de ascenso, corresponde a la fecha 14 de la fase regular y pone frente a frente a dos clubes que aspiran a un repunte considerable para colarse a la Liguilla por el ascenso.

Así llegan al reinicio

El equipo de la Ciudad de México cerró en gran forma la primera vuelta al vencer como visitante a Montañeses FC (1-0), resultado que les permitió cerrar el año en el cuarto lugar del grupo 3 con 21 puntos.

En contraste, los felinos perdieron impulso en el cierre de la campaña, tras dejar ir una racha invicta de diez jornadas en la fecha 13 contra Club Celaya. Esa derrota hizo que el conjunto chiapaneco perdiera la posibilidad de culminar la primera vuelta en tercero de su pelotón, y en cambio cayó al quinto lugar con 18 unidades.

Preparación para la segunda vuelta

En la pretemporada, Héroes de Zaci logró algunos resultados destacados, como el triunfo de 2-1 sobre la sub-21 de las Águilas del América, además de una victoria de 2-0 sobre Club de Ciervos FC.

Por su parte, Jaguares FC ganó en confianza con un par de victorias sobre clubes locales de la Liga TDP: goleó por 5-0 al Centro de Formación Chiapas Futbol, y también superó por 4-1 a Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

La escuadra chiapaneca sumó como refuerzos al defensa Rodrigo Lajud, exjugador del Racing de Veracruz, al portero Julián Escobar (exjugador colegial en los Estados Unidos) y al futbolista chiapaneco Luis Esponda (exintegrante de Chifut). En contraste, se despidieron de cinco elementos en el receso invernal: Juan Pablo Reyes, Axel López, Jonathan Guerrero, Carlos Pérez y Miguel Guzmán.

El peso ofensivo del equipo continuará recayendo en la dupla colombiana conformada por Hasan Vergara y Juan Camilo Agualimpia, teniendo como motor ofensivo al mediocampista Ángel Tecpanécatl.