Jaguares FC apuesta por gol de Hasan Vergara

Jaguares FC tiene claro uno de los puntos a corregir en la presente temporada de la Liga Premier Serie A: la falta de contundencia frente al arco.

Así lo reconoció el delantero Hasan Vergara, quien considera que el panorama será distinto en el segundo lapso de la Temporada 2025-2026, ahora que el plantel hizo una pretemporada completa y llega en mejor forma física y mental.

El atacante colombiano explicó que el semestre anterior fue complicado en lo personal, debido a la falta de preparación y a una lesión que mermó su rendimiento. Sin embargo, aseguró que este nuevo semestre representa una nueva oportunidad para aportar al equipo y cumplir los objetivos trazados. “Este debe ser nuestro semestre y aportar lo más que se pueda al grupo”, señaló el ariete.

Vergara destacó la capacidad de reacción del conjunto felino, que logró reponerse de un inicio adverso y de la falta de fortuna frente al gol. Destacó que el equipo de la selva ha alcanzado mayor solidez y ahora se enfoca en hacer del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna una fortaleza, sin dejar de buscar puntos como visitante, que también serán necesarios para aspirar a la clasificación a la Liguilla. “Nos consolidamos y ahora toca mantener el nivel”, apuntó.

En lo individual, el delantero reconoció que su meta es pelear entre los mejores anotadores del torneo, sin perder de vista los objetivos colectivos: clasificar y pelear por el campeonato. Finalmente, expresó su satisfacción por jugar en Tuxtla Gutiérrez y agradeció el respaldo de la afición, a la que espera responder con goles en esta segunda vuelta.

“La gente me recibió bien, me siento como en casa. La ciudad es linda, acogedora y tranquila. Ahora necesitamos de la afición, de su apoyo y que el sábado nos acompañen”, puntualizó.