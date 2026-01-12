Jaguares FC arranca el 2026 con triunfo

Jaguares FC debutó en el 2026 con una victoria por la mínima diferencia (1-0) ante Héroes de Zaci, en un encuentro de la fecha 14 de la Liga Premier Serie A, disputado en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna.

Desde el arranque, el equipo chiapaneco mostró una postura ofensiva, presionando alto y jugando cerca del área rival. Y la insistencia tuvo recompensa muy pronto, cuando Irving Márquez, Javier Hernández y Ángel Tecpanécatl comenzaron a generar constantes aproximaciones que incomodaron a la zaga visitante.

Apenas al minuto cinco, Tecpanécatl aprovechó un balón servido dentro del área para definir con potencia y abrir el marcador para desatar la algarabía del público local.

Jaguares FC tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero la falta de puntería impidió que el marcador reflejara su dominio. El mismo Tecpanécatl generó una descolgada por derecha, entró al área y dribló al portero, pero al definir se quedó sin ángulo y mandó la pelota por un costado.

Segundo tiempo igual

En la parte complementaria, el equipo de casa apostó por el orden colectivo y la solidaridad defensiva, pero sin dejar de ser peligroso al frente, nuevamente impulsados por Tecpanécatl y con el colombiano Hasan Vergara más incisivo.

Sin embargo, Héroes de Zaci generó presión en algunos lapsos, por lo que el portero local, Emiliano Palomo, fue determinante bajo los tres palos. El arquero respondió con confianza y se consolidó como figura por sus atajadas para mantener el arco en cero.

El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión, con el cuadro visitante buscando el empate, sin embargo, Jaguares FC supo manejar los tiempos y proteger la ventaja hasta el silbatazo final, que confirmó la primera victoria del 2026 para los de Carlos Trejo en la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier.

En la parte alta

De esta manera Jaguares FC llega a 21 puntos y se acerca a la parte alta del grupo 3, en busca del pase a la liguilla. En su siguiente duelo tendrá una dura visita al Inter Playa del Carmen de Quintana Roo.