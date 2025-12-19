Jaguares FC avanza en su minipretemporada

Jaguares FC dio inicio a su segunda semana de minipretemporada, enfocado en llegar en óptimas condiciones a la reanudación del torneo, a inicios del próximo mes de enero.

La principal novedad fue la incorporación del ariete colombiano Hasan Vergara, quien ya se puso a las órdenes del profesor Carlos Pimentel, integrándose al grupo que desde la semana pasada trabaja a intensidad alta.

Las sesiones se desarrollan bajo la supervisión del entrenador Carlos Trejo, con activaciones y ejercicios en espacios reducidos que buscan recuperar ritmo y dinámica de juego.

Los futbolistas muestran una progresiva adaptación a las cargas de trabajo y reflejan su deseo de volver a la competencia oficial.

Recuperan jugadores

En el apartado médico, Nahum Arredondo se reincorporó a la disciplina del club, aunque trabaja de manera diferenciada junto a Javier Hernández, con el objetivo de superar molestias derivadas de la primera semana de entrenamientos.

En tanto que, Juan Camilo Agualimpia continúa en Colombia con permiso especial, mientras se rehabilita de una lesión en la rodilla. Su retorno está previsto para la próxima semana.

Duelos amistosos

El cuerpo técnico prevé que en los próximos días se definan partidos de preparación, con la intención de disminuir gradualmente la carga física y retomar la idea futbolística con balón y rivales que exijan al plantel.

Paralelamente, se mantiene la expectativa sobre posibles ajustes al calendario de la segunda vuelta, programada inicialmente para iniciar el fin de semana del 9 de enero.