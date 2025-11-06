Jaguares FC busca rugir en casa ante el líder

Con la mira puesta en el liderato y la motivación en su punto más alto, Jaguares FC se declara listo para enfrentar el próximo sábado a Racing de Veracruz, actual puntero del grupo 3 en la Liga Premier, en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo 2025-2026. El duelo se celebrará a las 19:00 horas, en el estadio Víctor Manuel Reyna, donde los chiapanecos buscarán hacerse fuertes ante su gente.

El estratega Carlos Trejo afirmó que el grupo ha trabajado con intensidad desde la pausa del campeonato, afinando detalles tácticos y mentales para afrontar un encuentro que podría marcar un antes y un después en el torneo. “Desde la semana pasada empezamos a planear este juego. Les dije a los muchachos que tanto el triunfo como la derrota solo deben durar una noche, después hay que volver a enfocarse y eso hemos hecho”, comentó el técnico.

Consciente del poderío del conjunto veracruzano, que llega invicto a este compromiso, Trejo se mostró confiado en la capacidad de sus jugadores para romper esa racha. “En el Futbol nada es eterno. Estamos en casa y sabemos que si alguien quiere llevarse puntos de aquí, tendrá que hacer un partido perfecto. Este equipo está comprometido y mentalizado para hacer respetar la localía”, aseguró.

El timonel chiapaneco destacó además que el encuentro representa una oportunidad para que sus futbolistas demuestren su nivel en un escenario exigente y ante un rival que acapara reflectores. “Es un juego de mucha vitrina. Ellos saben que es una oportunidad para mostrarse y dejar claro que Jaguares está para competir con los mejores”, señaló.

En la parte numérica, una victoria permitiría a los felinos acercarse a los primeros lugares y cerrar la primera vuelta con aspiraciones sólidas. “De ganar, podríamos colocarnos en la segunda posición y reducir la distancia con Racing. Será clave mantener el orden, no cometer errores y aprovechar el impulso que tenemos”, expresó Trejo.

Finalmente, el técnico invitó a la afición chiapaneca a llenar el Víctor Manuel Reyna y respaldar al equipo en un compromiso que promete intensidad de principio a fin. “Nos vamos a entregar al máximo. Queremos que la gente venga, que nos aliente y que juntos busquemos un resultado que siga fortaleciendo este proyecto”, concluyó.