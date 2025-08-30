Jaguares FC busca su primer triunfo

Con la misión de conseguir su primer triunfo, Jaguares FC recibe al Inter Playa del Carmen, este sábado a las 19:00 horas, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, para el duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier FMF Serie A.

Después de caer como visitantes en su debut, los felinos han reconocido sus errores y se mentalizaron para buscar la victoria ante un rival que viene de pasar un trago agridulce en su presentación en casa, traer ceder puntos ante Montañeses FC.

¿Cómo llega el equipo?

El entrenador Francisco Ramírez Gámez deberá ajustar de nueva cuenta su once inicial, porque a la baja de Juan Camilo Agualimpia, que sigue un proceso de rehabilitación tras una lesión en la rodilla, se unió el jueves un problema muscular de Hasan Vergara, que no estará en condiciones para aparecer en el ataque del equipo chiapaneco este sábado, lo cual significa que Jaguares no podrá contar con ninguno de sus refuerzos extranjeros para la campaña.

Sin embargo, jugadores como Miguel Guzmán y Javier Hernández, asumen el protagonismo para ocupar el ataque y ser la alternativa para los goles. Por su parte, Inter Playa cuenta con varios elementos que no hace mucho jugaron en Chiapas, comenzando por el portero Alexis Andrade, así como Luis Alonso y Giovanny de León, por lo que será un reencuentro especial. Además, son dirigidos por Nicolás Burtovoy, quien tuvo un paso por la franquicia de Cafetaleros de Chiapas como auxiliar técnico.

De esta manera y tras concluir la semana con entrenamiento vespertino y el último ensayo previo al duelo, Jaguares está listo y este sábado espera sumar su primer triunfo del torneo y congeniar con su afición. Las puertas del Víctor Manuel Reyna se abren a las 17:00 horas y la taquilla norte permanecerá abierta para recibir a los aficionados felinos.