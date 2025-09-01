Jaguares FC cae por la mínima diferencia

Jaguares FC sufrió su segundo revés al hilo tras caer ante Inter Playa de Carmen por la mínima diferencia (0-1); el partido fue válido por la jornada 2 de la Liga Premier FMF en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Apenas en el arranque –minuto 6– el cuadro de casa tuvo la primera gran ocasión de anotar, en un cabezazo de Fernando Ramírez que dio en el travesaño y en el rebote Osciel de la Cruz perdonó con el arco abierto, al realizar un defectuoso remate cruzado.

El resto del primer tiempo el accionar de ambos equipos se complicó con la fuerte lluvia que se presentó e hizo más impreciso el traslado de la pelota.

Pese a esto fue Jaguares FC el cuadro que más buscó la portería rival, sobre todo a través de Ángel Tecpanécatl, tratando de surtir de balones a Miguel Guzmán y Javier Hernández ante un cuadro visitante que cerró sus líneas y mantuvo el cero.

Para el segundo tiempo Jaguares FC generó el primer aviso de serio peligro en un zapatazo de Óscar Arredondo que pasó apenas arriba de la portería.

El partido cayó en un nuevo bache a causa de las faltas cometidas por el Inter Playa, sobre todo en medio campo y para mala fortuna de los felinos, al minuto 64 recibieron el 1-0 en una acción a balón parado, donde Josué Hernández conectó el balón con la fuerza apenas suficiente para que terminara dentro del arco.

Cuatro minutos después el público festejaba el empate de Jaguares FC con el gol de Javier Hernández, pero el árbitro anuló el gol por una mano en la acción previa.

Jaguares FC tomó riesgos y jugó hasta con tres delanteros, lo que generó espacios y Máximo Plada estuvo a punto de poner el segundo del Inter Playa al 71’ en una acción por izquierda, pero su remate salió apenas abierto.

El recién ingresado, Erick Meléndez, tuvo otra ocasión clara para sentenciar el duelo al minuto 77, en un tiro a quemarropa que contuvo el portero felino Axel López.

Aunque el técnico Francisco Ramírez agotó sus opciones ofensivas con los delanteros tuxtlecos Fernando Gordillo y Lenin Pérez, ya no tuvo otra ocasión clara para buscar rescatar el empate.

El siguiente compromiso para Jaguares FC será visitando a Montañeses FC en Orizaba, Veracruz.