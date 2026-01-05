Jaguares FC cierra pretemporada con victoria

La plantilla de Jaguares FC cerró con el pie derecho su etapa de preparación rumbo a la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, superando en partido amistoso a Lechuzas UPGCH por 4 a 1; el encuentro se disputó a puerta cerrada en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Como es usual en los duelos de preparación, se llevó a cabo en un formato distinto al habitual, esta vez dividido en tres lapsos de 40 minutos, acuerdo establecido por ambos cuerpos técnicos para observar el desempeño de sus planteles completo.

El técnico de los felinos, Carlos Trejo, volvió a respaldar una base que ha mostrado solidez, con Emiliano Palomo en la portería, Fernando Ramírez liderando la defensa, Gabriel Sánchez e Irving “Charro” Márquez en el mediocampo, dejando al colombiano Hasan Vergara como principal referencia en el ataque.

El inicio de partido fue relativamente equilibrado, con Lechuzas intentando competir en la posesión del balón y generando juego ofensivo sobre todo por el costado derecho con Mauricio Abad y ocasionalmente por el otro extremo con Cristopher Ruiz.

Aunque el cuadro de la Liga TDP fue solvente para evitar la caída de su marco, Jaguares FC abrió el marcador en una jugada a balón parado, en la que Fernando Ramírez aprovechó un tiro de esquina para imponerse en el área y marcar de cabeza, colocando la pelota en el ángulo para poner el 1-0.

El orden defensivo y la efectividad ofensiva permitieron a los felinos tomar la ventaja antes del primer descanso, cuando Hasan Vergara recibió un pase filtrado y definió frente al arquero Ángel Barrios con disparo potente por arriba.

Durante el resto del partido, la dinámica se mantuvo con un conjunto visitante insistente y un Jaguares FC bien plantado, que supo explotar los espacios. El colombiano Vergara volvió a aparecer con efectividad frente al arco para concretar su doblete, mientras que Alejandro Vargas completó la cuenta para Jaguares FC; del lado de los universitarios, Mauricio Vázquez apareció en el área para poner número a la casa y decretar el 4-1 definitivo.

El camino para Jaguares

El equipo de la selva dejó buenas sensaciones de cara a su debut en la segunda vuelta del torneo, cuando reciba a Héroes de Zací el próximo sábado, con la necesidad de vencer a este primer rival, toda vez que está por delante en la clasificación, siendo 4° lugar del grupo 3 con 21 puntos, en tanto que los felinos están un escalón abajo, con 18 unidades.

Lechuzas, en pretemporada aún

Por su parte, el cuadro universitario que lidera Miguel Ángel Casanova continuará con su pretemporada, toda vez que en la Liga TDP arrancan el 23 de enero, recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca, si bien antes tendrán participación en la Copa Conecta, recibiendo a Dragones de Oaxaca de la Liga Premier Serie B, el martes 20.