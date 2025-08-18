Jaguares FC cobra revancha en la vuelta

Con garra y coraje Jaguares FC vino de atrás para vencer 2-1 a Tapachula FC, en el duelo amistoso de vuelta del Clásico Chiapaneco en la Liga Premier. El encuentro se jugó a puertas abiertas —con entrada gratuita por ser Día del Aficionado— en el estadio Olímpico de Tapachula.

De cara al inicio de la próxima Temporada 2025-2026, ambos clubes chiapanecos pactaron disputar partidos a ida y vuelta como cierre de preparación y en el primer encuentro —celebrado hace poco más de una semana en Tuxtla Gutiérrez— Tapachula FC le propinó una dolorosa derrota a los felinos por 2 a 1, en un duelo marcado por la intensidad y que por momentos se vio comprometido por un conato de bronca.

Para la vuelta, Jaguares FC llegó con la intención de cobrar revancha, pero parecía que el panorama se volvió a ennegrecer pues el equipo de casa aprovechó una acción por derecha de Moisés “Cabañitas” Villatoro para generar un disparo que fue rebotado y que al final terminó por empujar al fondo Isaac Pérez para el 1 a 0 apenas al minuto 4.

Empate de los felinos

A pesa de ello Jaguares FC se asentó en el terreno de juego y tras un tiro de esquina Ángel Tecpanécatl tomó la volea, que el portero rechazó, pero Javier Hernández se tendió de media tijera, conectó el balón y empató los cartones 1-1 al minuto 21.

En adelante se notó superior el conjunto naranja en el campo tapachulteco, con mayor posesión y mejor idea en el traslado de la pelota, buscando hacer daño a una defensiva férrea, que se quedó con un hombre menos tras una expulsión.

Tapachula pudo irse con ventaja al descanso, pues en una jugada apretada, el guardameta Axel López derribó en el área a Moisés Villatoro, penal que el mismo jugador felino se encargó de detener, para evitar el daño en su portería al minuto 37.

Segundo tiempo

Al ser un partido de preparación, en la parte complementaria se realizaron movimientos por parte de ambas escuadras, pero fue Jaguares FC el que se mantuvo con el dominio del medio campo.

Al 60 lograron reflejar la superioridad en el marcador a través de Gabriel Sánchez, quien controló el balón con el pecho, se perfiló para disparar a puerta, pero definió con un toque sutil para techar al portero y anotar así el 2 a 1 y darle la vuelta a la tortilla.

Francisco Ramírez, entrenador de los felinos, aprovechó para dar rotación a su plantel y agotar los minutos en el cronómetro, consumando así una revancha que les da ánimos para encarar el arranque de la temporada, en la que su primer rival será Héroes de Zaci, el próximo viernes 22 de agosto en Texcoco, Estado de México. Por su parte, Tapachula recibirá un día después en el estadio Olímpico al Neza FC.