Jaguares FC, con movimientos en el arco

Jaguares de Chiapas realizó ya un par de movimientos en el arco, destacando la salida del guardameta Axel López, quien ahora defenderá la portería de Dragones de Oaxaca de la Liga Premier Serie B, además del regreso de Juan Álvarez, tras un semestre ganando experiencia con Pavones ADMX.

Se fue a Oaxaca

Recientemente fue el Club Dragones de Oaxaca el que hizo oficial la incorporación del guardameta Axel López como su séptimo refuerzo para la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier Serie B.

El originario de Zitácuaro, Michoacán, llega a la escuadra rojinegra tras formarse en las fuerzas básicas del clubToluca y experiencia reciente en la Serie A con los Jaguares FC, donde al final terminó perdiendo el puesto titular contra Emiliano Palomo, quien ahora apunta a ser el indiscutible bajo los tres palos.

Álvarez cubre la baja

En contraste con la salida del López, Jaguares FC recupera al guardameta chiapaneco, Juan Manuel Álvarez Alvarado, quien se reintegra al conjunto felino para encarar la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF.

El guardameta estuvo con el equipo Pavones ADMC de la Liga TDP, con el objetivo de sumar minutos y ganar experiencia competitiva, sin embargo, alternó la responsabilidad en la portería con 810 minutos en nueve partidos y al cierre terminó apareciendo más el portero que en teoría sería el suplente, Gabriel Morales.

Álvarez tuvo paso en Cafetaleros de Chiapas en 2023 y con Jaguares FC en el Apertura 2024, siendo una de las jóvenes promesas del club felino, al que ahora regresa para encarar la etapa decisiva del torneo, pues en el próximo semestre se define qué clubes pasan a las finales y aspiran al ascenso.