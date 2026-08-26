Jaguares FC, con plantilla de experiencia

A unos días del arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF, Jaguares FC empezó a revelar los nombres de los jugadores que integrarán su plantel.

José Saldívar, Diego Piñón y Carlos Alberto Higuera destacan entre los futbolistas confirmados para encarar su participación en la denominada Primera Premier, división estelar del circuito de ascenso, en la que el cuadro chiapaneco contará con elementos que cuentan con formación en clubes de Liga MX.

Los más notables

El tamaulipeco Saldívar —de 23 años— llega después de su paso por Pachuca, con el que fue parte del equipo que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf y disputó el Mundial de Clubes de la FIFA. Posteriormente jugó con la Jaiba Brava FC de Liga de Expansión.

En el mediocampo aparece Diego Piñón, de 23 años, quien cuenta con trayectoria en Necaxa, Mineros de Zacatecas, Mineros de Fresnillo, Racing de Veracruz y Alacranes de Durango.

Por su parte, Carlos Higuera, de 25 años, se incorpora a la portería tras militar en Cruz Azul, Xolos, Querétaro, Bravos y Dorados de Sinaloa, además de haber jugado con la selección mexicana sub-20.

Más refuerzos

Para la portería también fueron confirmados Héctor Alfonso Méndez Méndez, provenientes de Mineros de Zacatecas, Mineros de Fresnillo y Racing de Veracruz, así como Emmanuel Flores, quien ya cuenta con antecedentes en la institución y en Liga TDP.

La defensa incorpora a Aldo Izcoatl Navarro, Ismael Angulo, Dennys Bryan Navarrete, Diego Esteban Esqueda, Luis Eduardo Silias, Luis Fernando Esponda, Juan Alexandro Martínez y Marcos Uriel Rosales.

Entre ellos hay futbolistas formados en clubes como Chivas, Toluca, América, Pachuca, Dorados y Veracruz, además de sus recorridos en Liga Premier y Expansión MX.