Jaguares FC destaca a sus debutantes

A pesar de lo sinuoso que ha sido el inicio de la Temporada 2025-2026 en la Liga Premier de México, en la que Jaguares FC no ha obtenido el resultado merecido en la cancha, en el balance de las acciones hay una que, de manera particular, se debe destacar con puntualidad: los dos debuts que se dieron el pasado sábado en la cancha del Víctor Manuel Reyna.

Ya con el 0-1 en el marcador y necesitado de movimientos que refrescaran las ideas al ataque, Francisco Ramírez llamó a Lenin de Jesús Pérez y a Fernando Gordillo Jiménez, ambos como parte de un grupo de jugadores que se ganaron un sitio en el plantel felino y que, por primera vez, disputaron minutos en la Liga Premier.

Con paso por conjuntos de la TDP, destacaron de entre un nutrido grupo de elementos que asistieron a los procesos previos al arranque del torneo y que de a poco se fueron ganando un lugar en el equipo, hasta que el pasado sábado vieron sus primeros minutos.

Los dos elementos son oriundos de la capital chiapaneca y han recorrido bien el proceso previo, hasta se vistieron de naranja y han podido sumar minutos de calidad en este torneo, pensando en la consolidación en la categoría.

En el caso de Lenin de Jesús, el delantero viene de una gran campaña con Lechuzas de la UPGCH y su versatilidad para ocupar espacios en los costados y tener proyección en ataque le han traído buenas oportunidades para los felinos.

Fernando Gordillo tuvo dos muy buenas temporadas con Estudiantes del Cobach, como parte del equipo que arribó a semifinales en el ciclo anterior de la TDP, y ya jugó sus primeros minutos con los felinos, en el Víctor Manuel Reyna.

No es secreto que a Francisco Ramírez es de los técnicos que gustan de jugadores que tienen carácter y disposición táctica, razones por las que el par de tuxtlecos ya debutó en este torneo y busca en cada entrenamiento ser considerado para esta campaña en la Liga Premier.