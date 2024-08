Jaguares FC dio la bienvenida a más refuerzos

Giovanny León, jugador que destaca por su habilidad y expresividad al ataque. Cortesía

Jaguares FC dio la bienvenida a seis jugadores más que integrarán el plantel para la Temporada 2024-2025 de la Liga Premier Serie A, campeonato que que arrancará en el próximo mes septiembre.

De esos seis felinos que están trabajando a las órdenes del entrenador, Alfredo Durán sobresalen cuatro que son novedades para esta plaza, mientras que dos ya participaron el pasado curso defendiendo los colores de los desaparecidos Cafetaleros de Chiapas en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Los que llegan

Con experiencia en Liga MX y Expansión MX destaca el atacante Giovanny León, que ha jugado para clubes como Toluca, Dorados de Sinaloa y el Tepatitlán. "Muy contento de estar aquí, es un gran proyecto y vengo a sumar", destacó el futbolista, quien se dijo presto a poner sus habilidades al servicio del equipo y pelear por el ascenso.

"Me recibieron de la mejor manera, he tratado de adaptarme al clima, pero creo que los compañeros y el entrenador me han tratado muy bien y ya quiero que inicie el torneo", expresó.

También se suma el mediocampista Pablo López, quien antes militó con los Tuzos del Pachuca, Cancún FC y Tepatitlán de la categoría de plata.

"Nosotros siempre vamos a dar la cara por el equipo y por la ciudad", prometió el jugador, quien se mostró emocionado de vestir la camiseta naranja.

Melchor Alexis López, que se desempeña como defensa, es otra de las adiciones, luego de su paso por Morelia y Mineros de Zacatecas. "Escuchar de Jaguares es saber que va a competir en el lugar en que esté", declaró el elemento se destaca por su ferocidad en la marca, liderazgo y salida con balón.

"El Jaguar va a volver a rugir, va a volver a nacer", garantizó el futbolista, y pidió además el apoyo de la gente para lograr el título y el ascenso en la próxima campaña.

Por su parte, el extremo Edwin Orrantía, habilitado jugador que ya vistió las playeras de Rayados y Cimarrones de Sonora. "Vengo con mucha ilusión de pertenecer al equipo de Jaguares, poder representar a la institución y darle para adelante", afirmó, y agregó que espera darle muchas alegrías a la afición.

Viejos conocidos

A estos elementos se suman jugadores que ya tienen un largo recorrido en Chiapas, como Ricardo Cruz, quien debutó en primera división con la desaparecida franquicia de Jaguares de Chiapas FC, para luego defender camisetas de gran prestigio como las del América y Toluca. "De aquí empecé, aquí despunté y volvemos acá con toda la convicción de poder ascender y de hacer un buen papel", comentó "Richi" Cruz, quien jugó el torneo anterior con Cafetaleros.

También estará en Jaguares FC el colombiano Klinsman Calderón, quien ha sido bicampeón de goleo de la Liga Premier, logrando uno de estos títulos con Inter Playa y el otro con Cafetaleros.

Además de estos viejos conocidos, el club confirmó días atrás al guardameta Alexis Andrade para defender la portería naranja.