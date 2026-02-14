Jaguares FC, obligado a ganar en casa este sábado

Con un margen de error cada vez menor, Jaguares FC continúa su andar en la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, y Cañoneros será el próximo escollo a superar. El juego correspondiente a la fecha 19 será doblemente especial al disputarse en el nuevo horario de las 18:00 horas, en el estadio estadio Zoque Víctor Manuel Reyna y en pleno Día del Amor y la Amistad.

Jaguares ocupa actualmente la séptima posición con 23 unidades y aspira, con una combinación favorable de resultados, a escalar hasta el cuarto sitio.

Por su parte, Cañoneros FC marcha en el último lugar del grupo 3 con apenas 10 unidades, aunque para el entorno felino esa condición lo convierte en un rival de cuidado, impulsado por la necesidad de reivindicarse, en tanto que los felinos b uscarán su séptima victoria del torneo.

Cabe destacar que este duelo marcará una nueva etapa en los compromisos como local para el cuadro chiapaneco, que en acuerdo con la Liga Premier FMF ha establecido las 18:00 horas como nuevo horario oficial para sus partidos en casa, con el objetivo de facilitar la movilidad al término de los encuentros y propiciar una mayor asistencia.