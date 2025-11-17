Jaguares FC perdona la vida a Chapulineros

Pese a jugar con un hombre menos gran parte del encuentro, Jaguares FC tuvo la posibilidad de someter a Chapulineros de Oaxaca, pero en cambio debió contentarse con sumar un punto tras igualar 2-2 en el estadio Independiente MRCI, en duelo de la fecha 12 de la Liga Premier de México.

Desde el silbatazo inicial, los felinos impusieron condiciones, explotando los costados y buscando abrir el marcador; sin embargo, al minuto 34 el plan de partido diseñado por el entrenador Carlos Trejo cambió drásticamente, cuando en una pelota aérea, antes del medio campo, Javier Hernández se levantó buscando la pelota, no la alcanzó y en el proceso levantó el brazo derecho y su mano alcanzó a contactar a un rival, lo que el árbitro Francisco Pérez Toledano catalogó como expulsión.

Pese a quedar con un hombre menos en cancha, aguantaron el cero para irse al descanso del medio tiempo a replantear la estrategia para la segunda mitad.

Felinos contra las cuerdas

Al regresar al campo, Chapulineros aprovechó la superioridad y al minuto 58 sorprendió, con tiro de media distancia de Diego Fragoso que se coló en la portería de Emiliano Palomo para el 1-0.

Pese a esto, dos minutos más tarde Jaguares encontró la posibilidad de igualar en un penal sobre Ángel Tecpanécatl; el mismo jugador cobró el tiro de castigo, pero estrelló la pelota en el larguero.

Para su mala fortuna, el rebote le cayó al rival, que armó un contragolpe y al 62’, a pesar de tres intervenciones de Palomo para defender su arco, Wilson Torres anotó el 2 a 0.

Una gran reacción

Al minuto 70, Carlos Trejo puso a Hasan Vergara en el ataque en un intento desesperado por rescatar el partido y cinco minutos más tarde, en un cabezazo tras un tiro de esquina, el colombiano puso el 2-1 que daba esperanzas.

Jaguares se fue con todo al ataque y tras una falta a Vergara en los linderos del área, Jonathan Guerrero cobró de forma magistral el tiro libre para poner el empate 2-2 al minuto 82.

Ante el desconcierto de los oaxaqueños, el cuadro felino buscó darle la vuelta al marcador y al minuto 89, Juan Camilo Agualimpia entró al área donde fue derribado, para ser fauleado, dando a los chiapanecos la posibilidad de llevarse la victoria en los penales.

Hasan Vergara ejecutó el penal, pero el guardameta Nava adivinó la dirección del esférico para sellar el 2-2. Hubo un punto extra en disputa en penales, donde nuevamente Jaguares FC no estuvo fino, y Chapulineros se impuso 6-5.

Con este resultado los chiapanecos llegan a 18 puntos, mientras que su rival asciende a 11 unidades.