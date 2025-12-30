Jaguares FC, por un gran arranque: Tecpanécatl

Jaguares FC trabaja a máxima intensidad durante la pretemporada con un objetivo claro: evitar el mal inicio que condicionó su desempeño meses atrás.

Así lo consideró Ángel Tecpanécatl, uno de los primeros en reportar a la pretemporada y quien aseguró que el grupo está enfocado en alcanzar su mejor versión desde el arranque de la segunda vuelta y aprovechar la preparación como base del rendimiento colectivo.

"El inicio (de la campaña) nos costó; varios venían de diferente división, pero nos repusimos y volvemos ahora con el objetivo claro de estar entre los primeros cuatro e ir hacia el título", aseguró el mediocampista.

En este sentido, reconoció que tampoco será sencillo de conseguir, ya que la mayoría de las canchas donde jugará son complicadas y, en general, no hay equipo sencillo de superar en esta categoría del Futbol Mexicano.

No obstante, también se mostró ambicioso, pues sabe que pueden sumar puntos extra de visitante ganando por dos o más goles de diferencia, ya que es algo que está en el reglamento de competencia, y pueden aspirar a traer hasta cuatro puntos cuando tengan encuentros fuera de casa.

"Un partido de visita de cuatro te sube. Tenemos que concentrarnos en esta vuelta que define todo y tenemos que cerrar con todo. Los errores cuesta y no queremos tener ese cuesta arriba", advirtió el habilidoso jugador.

En este mismo sentido, Tecpanécatl, remarcó la importancia de no recibir goles tempraneros, pues eso fue algo que les pasó factura en este semestre.

"Tienes que estar concentrado desde el primero minuto, si no te meten un gol y luego se complica. Lo hicimos bien en algunos partidos remontando, pero eso debe cambiar, tenemos que tener autoridad. Al final de cuentas, ningún equipo nos pasó por encima y tenemos que mantener el nivel y corregir", añadió.

Buen nivel de plantilla

El futbolista poblano destacó la competencia interna y el nivel del plantel, aunque prefirió centrarse en lograr su mejor versión durante este periodo de preparación antes de disputar su primer encuentro de la segunda vuelta, el próximo 10 de enero, recibiendo la visita de Héroes de Zaci en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

"Quiero dar mi mejor versión, entrar a la Liguilla y pelear por el título. Son los objetivos que tengo y en mayo tenemos que conseguir los objetivos", puntualizó.