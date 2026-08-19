Jaguares FC presenta a su nueva directiva

Jaguares FC presentó a su nueva directiva, con Lenny de Régules Bárcena encabezando al grupo inversor chiapaneco, en un acto que tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El club chiapaneco, que hasta hace poco pertenecía a la familia Orantes Costanzo, cuenta desde ahora con una nueva administración y renueva su imagen con el objetivo de que la afición vuelva a creer en este proyecto, mismo que hace más de dos décadas tuvo sus inicios en la máxima esfera del Futbol mexicano.

Nueva visión

Lenny de Régules Bárcena aseguró que la decisión de asumir este reto fue muy consciente, sabedores de la responsabilidad que tendrán con la afición, pero tanto él como sus socios están dispuestos a lograr los objetivos trazados para ese nueva etapa.

“Somos empresarios chiapanecos que confiamos en esta visión, que compartimos este amor por la camiseta, que compartimos este amor por la marca y que estamos aquí precisamente para representarlo y llevarlo nuevamente a al lugar que merece estar”, aseguró ante cámaras y micrófonos.

Agregó que existe la ilusión en aportar un granito de arena a lo que ha significado el nombre de Jaguares para la entidad. “A muchos de nosotros nos ha tocado vivirlo desde sus inicios, seguir su historia y, vaya, pues es algo que al final del día nos llena de pasión y de compromiso porque sabemos lo que Jaguares es para la afición chiapaneca”, externó.

Además, aseguró que el objetivo es mantener también una sinergia con el gobierno del estado para uso del estadio, labrando una excelente relación desde ahora. En este mismo sentido, adelantó que jugarán sus partidos en el horario de las 6 de la tarde los días sábados, analizando aún los costos de boletos, pero probablemente partirán desde los 60 pesos.

Plataforma deportiva

El presidente del club presentó además al director deportivo del Jaguares FC, Juan Pablo Robles, quien aseguró que desde este torneo la misión será hacer los méritos deportivos necesarios para subir a la Liga de Expansión.

Adelantó que contarán con una plantilla de 27 jugadores (solamente seis son chiapanecos) y un entrenador que traen desde Perú, del cual aún no se hizo la presentación ni se relevó su nombre.

Por otra parte, informó que el equipo de la Liga TDP será cien por ciento chiapaneco, con una división sub-16 para fomentar las Fuerzas Básicas y con el objetivo de ser protagonistas en todas las categorías en las que jueguen.

Fin de un ciclo

En la presentación de la nueva dirigencia también se dio la despedida de la directiva anterior, representada por Gabriel Orantes, quien agradeció públicamente los 30 años que él y su familia estuvieron involucrados en el Futbol desde los desaparecidos Guerreros del Atlético Chiapas y Cafeteros de Tapachula.

“Uno tiene que reconocer como directiva cuando ya no tiene mucho más que ofrecer a un proyecto. Creíamos que era muy honesto de nuestra parte dar un paso al costado y darle entrada a un grupo que tiene toda la batería y todas las pilas puestas y cargadas para seguir trabajando por el Futbol de Chiapas”, comentó.