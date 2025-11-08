Jaguares FC recibe al superlíder Racing

Con el objetivo de mantener su racha positiva y de paso frenar el paso arrollador del superlíder, Racing de Veracruz, Jaguares FC regresa a la acción en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, este sábado a las 19:00 horas, para el duelo de la jornada 11 de la Liga Premier de México.

El campeonato tuvo una pausa debido al “puente” por el Día de Muertos y el cuadro felino regresa con pilas recargadas y con la motivación de sumar par de victorias en una seguidilla de tres partidos de alto grado de dificultad, luego de superar a Deportiva Venados en el Lunes Premier, para después conseguir tres puntos de visita en Tapachula.

Los dirigidos por Carlos Trejo tienen otro encuentro de riesgo en el que reciben al equipo que ha marcado el paso en el sector, que acumula más puntos que nadie y que no conoce la derrota.

Racing de Veracruz llega a tierras chiapanecas con 28 puntos, producto de nueve triunfos (uno de estos sumando 4 unidades), para buscar la décima victoria en este cotejo, ubicado como líder absoluto del grupo 3, con 17 goles a favor y dos en contra.

En cambio, Jaguares FC superó un mal arranque del torneo y ha encadenado seis partidos sin conocer la derrota, con cinco triunfos y un empate, pensando en conseguir otra victoria que los acerque a la cima.

Los felinos se ubican en la tercera posición del grupo, con 16 unidades, luego de cinco ganados, un empate y tres caídas. Han conseguido 12 goles a favor y nueve en contra, destacando que han embalado bien el sistema para desplegarlo en esta ocasión.

El triunfo metería a Jaguares FC de lleno en la pelea por ubicarse en puestos de calificación, con tres duelos restantes en la primera vuelta, antes de la pausa de mitad de temporada.

Boletos a la venta

Las taquillas del Víctor Manuel Reyna están abiertas para los aficionados, quienes también pueden adquirir sus localidades en www.deboleto.mx, para no perderse el encuentro de este sábado en el Coloso de Tuxtla Gutiérrez.