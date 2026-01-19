Jaguares FC rescata empate en Playa del Carmen

Jaguares FC rescató un valioso empate 3-3 ante Inter este sábado en Playa del Carmen, en un partido marcado por errores, polémica arbitral y un terreno de juego en malas condiciones, donde el conjunto felino tuvo que venir de atrás en tres ocasiones para silenciar las tribunas de la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid.

Muy temprano en el encuentro (minuto 3), una jugada desafortunada abrió el marcador. El mal estado de la cancha fue determinante cuando Ángel Tecpanécatl, al intentar cortar un pase en un contragolpe rival, terminó enviando el balón a su propia portería. Inexplicable inicio para Jaguares FC, que una vez más tuvo que remar contracorriente.

Al minuto 20, Javier Hernández había conseguido la igualada, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar, en la primera acción polémica del partido para el silbante Heisel Santana Argüelles. Cuando Jaguares FC comenzaba a insistir con mayor intensidad, un descuido defensivo al minuto 25 permitió que Inter ampliara la ventaja a través de Máximo Plada, dejando un sabor amargo en los felinos.

La reacción felina

Pero lejos de bajar los brazos, Jaguares continuó buscando el arco rival y encontró recompensa justo antes del descanso: al minuto 44, tras un centro que regresó al área luego de un despeje en tiro de esquina, Gabriel Sánchez apareció puntual para rematar y descontar, devolviendo la esperanza antes del medio tiempo con el 1-2.

Para el complemento, Jaguares FC salió con mayor ambición. El ingreso de Juan Camilo Agualimpia fue clave, pues al minuto 58, tras un saque de manos rechazado al centro, el colombiano conectó el balón para decretar el empate 2 a 2.

Cuando mejor jugaban los felinos, Inter volvió a ponerse al frente, esta vez mediante un centro por derecha que no fue rematado, pero los movimientos ofensivos desacomodaron a la zaga; el balón rebotó en Fernando Ramírez y quedó servido para terminar en el fondo de la portería en el remate de José Guillén para el 3-2 al minuto 75.

El partido parecía sentenciado, pero Jaguares FC volvió a demostrar que nunca se rinde y al minuto 80, un tiro libre cobrado por Ángel Tecpanécatl fue ligeramente desviado por un defensor y terminó en las redes. Aunque el asistente marcó fuera de lugar para anular el gol, tras dialogar con el central se validó el tanto del empate definitivo 3 a 3.

Punto extra para el local

Al darse un empate a dos o más goles por reglamento se disputó una tanda de penales por un punto extra. En esta instancia el desgaste físico se reflejó más del lado felino, que no tuvo la precisión de su lado y el cuadro de casa se impuso 4-2. Aun así, el equipo regresa a casa con un punto .