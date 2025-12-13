Jaguares FC retoma trabajos intensos

Jaguares FC regresó a los entrenamientos después de dos semanas de descanso, con la misión de mantener la intensidad con la que cerró la primera vuelta y pensando desde ya en su primer rival de la segunda mitad del torneo de la Liga Premier de México: Héroes de Zaci.

El técnico Carlos Trejo destacó que la prioridad es recuperar el estado físico del plantel, retomar el ritmo y nivelar a todos los jugadores para llegar en igualdad de condiciones al reinicio del campeonato.

El entrenador adelantó que buscarán reforzar el plantel con tres incorporaciones: un defensa central, un mediocampista de contención y un centro delantero que compita con los atacantes actuales.

Enfocados en el primer rival

Trejo recordó que los primeros tres adversarios de esta etapa serán los mismos ante los que cayeron al inicio del torneo —Zaci, Ínter y Montañeses—, por lo que los considera duelos de revancha.

“Es lo bonito del Futbol, en el torneo comenzamos perdiendo con Zaci, con Ínter y con Montañeses; ahora, vamos a tratar de revertir aquel inicio y que son revanchas para nosotros. Queremos sacar los puntos desde el inicio, aquí en casa, donde tenemos que ganar como sea”, afirmó.

Finalmente, el estratega pidió al apoyo de la afición para el reinicio en el estadio Víctor Manuel Reyna, asegurando que la escuadra está comprometida con entregarse al máximo en busca de resultados y la clasificación a la Liguilla.

“Deben saber que tienen un equipo que se muere en la cancha, que vamos a pelear hasta el último minuto por los resultados, por la calificación y por darles muchas satisfacciones”, puntualizó.