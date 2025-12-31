Jaguares FC revela su calendario para 2026

Con la ilusión de regalar emoción y sobre todo triunfos a su afición, Jaguares FC dio a conocer su calendario oficial de duelos para la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier Serie A, en la que disputarán doce encuentros, seis como local y seis como visitante, además de gozar de una jornada de descanso.

Todos los partidos de la temporada los jugará sábados a las 7 de la noche —su horario habitual—, comenzando el 10 de enero ante Héroes de Zaci, en la fecha 14. Cabe remarcar lo crucial que será este compromiso desde ahora, toda vez que su rival ocupa el cuarto lugar del grupo 3, con 21 puntos, y en caso de ganarles, los felinos subirían al Top 4, pues de momento cuentan con 18 unidades. En caso contrario, se verían rezagados en la pelea desde el inicio de la segunda vuelta.

Cinco más en casa

Su siguiente duelo en el Víctor Manuel Reyna lo jugará el 24 de enero, recibiendo la visita de Montañeses FC (fecha 16).

Para el mes de febrero tendrá dos encuentros más de local, el día 14 frente a Cañoneros FC (19) y el 28 recibiendo a Neza FC (21).

Los últimos dos de la temporada regular los disputará el 14 de marzo, en el clásico chiapaneco contra Tapachula FC (23), y el 28 de marzo, otro choque especial en un derbi regional ante Chapulineros de Oaxaca (25).

Duro calendario fuera

El contraste, el equipo de la selva tendrá una compleja agenda de partidos como visitantes, comenzando con la visita al estadio Mario Villanueva Madrid, casa del Inter Playa del Carmen, el 17 de enero (fecha 15).

La escuadra de Carlos Trejo tendrá que hacer otra vez el largo viaje a la Riviera Maya para el 7 de febrero, cuando cumpla con el compromiso contra Pioneros de Cancún de la jornada 18. A este último encuentro, vale la pena mencionar, llegarán con la ventaja de haber descansado en la fecha 17.

Para el 21 de febrero tendrán que lidiar con la altura de tierras mexiquenses en su visita a los Dragones de Toluca (jornada 20).

Para el cierre tendrá una serie de choques de alto riesgo ante los que hoy día son los mejores equipos de su zona, comenzado el 22 de marzo contra el actual segundo lugar, Deportiva Venados, en Yucatán (22); luego visitará al superlíder, Racing de Veracruz (24), el 21 de marzo, para cerrar ante Club Celaya (26) el 10 de abril.

Con este camino ya trazado, Jaguares FC tendrá como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos posibles para clasificar a su primera Liguilla en la Liga Premier —en su primer año no lo logró— y así aspirar a un posible ascenso a la Liga de Expansión MX.