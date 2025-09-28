Jaguares FC ruge en excursión a Xalapa

Jaguares FC sumó su segunda victoria al hilo de la Temporada 25-26 de la Liga Premier de México y lo hizo de manera dramática, con un gol al minuto 86 de Diego Oliva para imponerse así por la mínima diferencia (1-0) a Cañoneros FC, en partido de la Fecha 6 disputado en el Estadio Antonio Quirazco de Xalapa, Veracruz.

La lluvia se hizo presente desde antes del encuentro e incluso obligó a postergar el arranque por más de una hora; no obstante, los felinos al mando de Francisco Ramírez, se adaptaron mejor, plantearon un juego ordenado y pudieron incluso poner abajo a su rival en el marcador al minuto 35, pero el colombiano Hasan Vergara falló un penal que pudo ser el primero.

Victoria in extremis

El estratega felino hizo ajustes para mantener la intensidad y eso se notó en la cancha, con una zaga concentrada evitando los reducidos ataques del rival y en el medio campo, con elementos que podían desequilibrar desde lo individual, adaptándose también a un rival que amontonó gente en su terreno.

En el minuto 67 ingresó de cambio Diego Oliva por el goleador, Javier Hernández, mientras que Juan José Reyes lo hizo al 71 en lugar del colombiano Vergara.

Tras un segundo tiempo muy intenso, todo hacía indicar que Jaguares y Cañoneros se quedarían con un empate sin goles, pero Irving Márquez generó la acción que inclinó la balanza en favor de los chiapanecos, tras tomar el balón en zona ofensiva, driblar rivales y ceder al extremo izquierdo para la incorporación de Oliva, quien se quitó al guardameta y resolvió frente a la portería para anotar el 1-0 definitivo al minuto 86.

De esta manera, Jaguares FC llega a seis unidades en el Grupo 3 para mantener su inercia positiva y ahora enfocará sus baterías en lograr un tercer triunfo frente a Dragones de Toluca, el próximo sábado 4 de octubre –a las 19:00 horas– en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.