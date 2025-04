Jaguares FC se aferra al milagro de calificar

Aunque remotas, Jaguares FC mantiene hasta la última fecha (14) opciones matemáticas de clasificar a la fase final del torneo Clausura 2025 de la Liga Premier Serie A.

Los felinos aspiran a uno de los dos boletos disponibles en el grupo 3, pero por ahora el objetivo se ve lejano, al ubicarse en el sexto lugar con 21 puntos y +11 goles en su diferencia.

No obstante, hasta el día de hoy la opción de entrar de rebote está disponible para los pupilos de José Luis Trejo, cuya primera asignatura será vencer a Tapachula FC el próximo sábado en el clásico chiapaneco.

Deberán hacerlo, además, por dos o más tantos de diferencia para poder sumar el punto extra que da la victoria como visitante, para así llegar a 25 unidades.

De lograrlo, empatarían con Montañeses FC, que es segundo de su pelotón con 25 puntos y +11 en su diferencia de goles, posición que ocupan tras haber derrotado el lunes a Mineros de Fresnillo (2-1).

Jaguares FC requiere que en la última ronda Montañeses pierda ante el superlíder del pelotón, Racing de Veracruz, que tiene 27 unidades y que para asegurar su boleto buscará quedarse con los tres puntos en este partido, por lo que el resultado parece factible.

Otros resultados necesarios

No obstante, Jaguares FC necesita otras combinaciones en tres diferentes frentes más, y la más difícil en apariencia quizá sea que Deportiva Venados pierda en casa contra Inter Playa del Carmen.

Los astados tienen 24 puntos y +16, por lo que prácticamente dejarían fuera a los chiapanecos en caso de empatar; mientras que Inter puede igualar a Montañeses con 25, si gana de visita por dos o más tantos, pero su diferencia (-1) hace prácticamente imposible que aspiren al segundo lugar.

Las esperanzas de los chiapanecos también estarán en juego en los dos duelos programados para el mediodía del sábado. Primero necesitan que Avispones de Chilpancingo y Pioneros de Cancún empaten por no más de dos goles (para que no haya penales por el punto extra y puedan sumar dos unidades los primeros), o que Pioneros gane, pero no por más de un tanto para que solo llegue a 25 y su diferencia (+4) lo termine marginando de la “fiesta grande”.

Finalmente, el otro resultado del cual estarán al pendiente será el de Faraones de Texcoco, que tiene 21 unidades y +4 en su diferencia, por lo que es necesario que este equipo no gane por más de 7 goles en su visita al Atlético San Juan de Aragón.