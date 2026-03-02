Jaguares FC se desata con goleada en casa

Aprovechando las falencias de su rival y en base a un juego vertical, Jaguares FC construyó una goleada de 6-1 sobre Neza FC, en duelo de la fecha 21 de la Liga Premier FMF, disputado en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El encuentro fue de menos a más para el conjunto chiapaneco, aunque desde los primeros minutos asumió el protagonismo y generó llegadas constantes por las bandas, buscando abrir espacios ante un rival que intentó replegarse y apostar al contragolpe, pero que al final evidenció lo corto de su plantel, pese a estar dirigidos por el experimentado entrenador, Ignacio “Bambi” Negrete.

Ventaja en el primer tiempo

El 1-0 para los felinos llegó al minuto 24, tras una jugada colectiva que culminó con un remate certero dentro del área del colombiano Hasan Vergara. Sin embargo, la visita reaccionó poco después y logró el empate al minuto 27 a través de Gustavo Olvera, aprovechando un descuido defensivo.

Lejos de perder la calma, Jaguares FC mantuvo la intensidad y volvió a inclinar la cancha a su favor, por lo que antes del descanso recuperó la ventaja mediante una acción a balón parado en la que apareció a segundo poste Ángel Tecpanécatl para el 2 a 1.

Mostró las garras en el complemento

Para la segunda mitad del partido, los felinos salieron decididos a arrasar con su rival y encontraron recompensa rápidamente, ampliando la diferencia desde el punto penal a través del colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien marcó el 3-1 al 57.

Minutos más tarde, otra falta dentro del área derivó en un segundo penal inobjetable para Jaguares FC, siendo el encargado de cobrarlo Luis Carrillo, para el 4-1 al minuto 67.

El conjunto local aprovechó los espacios que dejó su adversario y marcó dos goles más en jugadas elaboradas: al minuto 70 cayó el 5-1 de Fernando Ramírez y al 88 Irving Márquez selló la goleada de escándalo con el 6-1 definitivo.

Sigue en la pelea

Gracias a esta victoria, los pupilos de Carlos Trejo llegaron a 32 puntos que los sostienen en la pelea por un puesto en la liguilla de la temporada 2025-2026, aunque por delante viene una parte complicada de calendario, enfrentando a los equipos 1 y 2 del Grupo 3, Racing de Veracruz y Deportiva Venados.