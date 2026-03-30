Jaguares FC se despide de la liguilla

Jaguares FC se despidió de su afición con un empate sin goles ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente a la jornada 25 de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF Serie A, resultado que dejó un sabor amargo a los pocos, pero fieles seguidores, que se dieron cita en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Intentó, pero no pudo

El conjunto felino llegó a este compromiso con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse con vida en la lucha por un boleto a la liguilla, sin embargo, se encontró con un rival ordenado, combativo y decidido a complicar cada intento contra su meta.

Desde los primeros minutos, el cuadro local asumió el control del partido, manejó la posesión del balón, generando peligro por las bandas, sobre todo a través del colombiano Juan Camilo Agualimpia, pero careció de claridad en el último tercio del campo.

A pesar de los intentos constantes, Jaguares FC no logró reflejar su dominio en el marcador, ante un rival que en cambio fue cobrando mayor confianza al paso de los minutos.

En la segunda mitad, el encuentro mantuvo la misma tónica, con un cuadro felino insistente pero impreciso, mientras que Chapulineros apostó por el contragolpe y una defensiva férrea, de donde sobresalió el portero Jesús Nava.

En los minutos finales, la escuadra chiapaneca estuvo cerca de romper el empate con un par de llegadas que encendieron a la afición, la más clara de Osciel de la Cruz, quien entró al límite del área chica con el balón, pero en vez de fusilar optó por meter un centro raso que fue despejado por la zaga oaxaqueña.

La frustración por el resultado se hizo evidente no sólo en el pesar que reflejaron los jugadores felinos, sino también en reclamos airados durante y después del partido por parte de la porra y algunos aficionados desde plateas.

De esta manera se confirmó la eliminación de Jaguares FC, que ya de por sí llegaba al cierre de torneo con reducidas chances de avanzar. Los felinos alcanzaron las 33 unidades y Chapulineros 22, ambos en el Grupo 3.