Jaguares FC se enfoca en ganar en casa

Luego del tropiezo en la jornada 18 frente a Pioneros de Cancún, Jaguares FC regresó a los entrenamientos con un análisis puntual de lo ocurrido y con el objetivo claro de corregir errores en un momento en el que el margen de error es mínimo, ante la desventaja respecto a otros clubes en la tabla general del grupo 3.

Es por eso que el plantel felino ya trabaja enfocado en el juego del próximo sábado, para el cual recibirá a Cañoneros en el estadio Víctor Manuel Reyna, duelo con el que estrenarán el horario de las 6 de la tarde.

Análisis en video

La jornada inició este martes con la revisión en video del partido anterior, sesión encabezada por la coordinadora de la Academia Jaguares FC, Alexandra Zenteno, junto al cuerpo técnico.

Durante el análisis, el director técnico Carlos Trejo intervino para explicar cada jugada, señalar áreas de mejora y retroalimentar a los jugadores. Posteriormente, el equipo se trasladó a la cancha para iniciar la activación y continuar con su preparación rumbo a un compromiso clave en la lucha por la calificación.

De cara al partido como local, la directiva informó sobre un ajuste en el horario de los encuentros para facilitar la asistencia de la afición y un regreso más seguro a casa.

Con el objetivo de incentivar a los aficionados a apoyarlos en las tribunas para este crucial duelo, para el 14 de febrero se aplicará la promoción de 2 x 1 en la tribuna Preferente, a donde los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito.