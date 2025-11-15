Jaguares FC se mide a Chapulineros de Oaxaca

El estadio Independiente MRCI de Oaxaca capital, es el escenario para disputar el compromiso entre Chapulineros de Oaxaca y Jaguares FC, correspondiente a la fecha 12 del torneo 2025 – 2026 de la Liga Premier y que está programado para este sábado a las 15:30 h.

Los dirigidos por Carlos Trejo abordaron el autobús que los condujo al vecino estado de Oaxaca, un largo y sinuoso trayecto que debe premiar a los felinos con un triunfo, pensando en perfilar de la mejor forma el cierre de la primera vuelta, que marca esta visita a tierras oaxaqueñas y la visita de Celaya al Víctor Manuel Reyna.

Tras acumular siete juegos sin conocer la derrota, con cinco triunfos y dos empates, los felinos vienen de ser el primer equipo que le quita puntos al Racing de Veracruz, indicando que el nivel de los naranjas se ha mantenido y puede competir palmo a palmo por meterse a la Liguilla.

Jaguares FC llega a este compromiso con 17 puntos, en la tercera posición del Grupo 3, producto de cinco triunfos, dos empates y tres derrotas; no conocen la derrota desde la jornada 4.

El rival en turno, Chapulineros, se ubica en la undécima posición, con apenas nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cinco descalabros.