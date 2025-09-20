Jaguares FC solo piensa en la victoria

Con la obligación absoluta de ganar, Jaguares FC se declaró listo para recibir a Pioneros de Cancún, duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier de México, que se disputa este sábado —a las 19:00 horas— en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El conjunto que dirige Francisco Ramírez Gámez busca revertir la complicada situación en la que se encuentran, sin puntos tras cuatro jornadas celebradas en el campeonato y ante un rival de cuidado, pero con su afición como aliado principal en las tribunas.

Pioneros de Cancún marcha en el segundo puesto del grupo 3 de la competición, con tres victorias y un descalabro, mismo que sufrió en la primera jornada, en la que visitó a Celaya, pero llega al Zoque tras vencer de manera consecutiva al Inter Playa del Carmen y Montañeses, con 9 unidades en su haber.

Jaguares FC, en cambio, descansó en la reciente jornada 4 y sus tres derrotas en el torneo han sido por la mínima diferencia —y con jugadas muy similares— detalles que se han ido puliendo en los recientes entrenamientos, pero sin dejar de considerar la contundencia para poder conseguir anotar en el compromiso de este sábado y ampliar las posibilidades de salir con el triunfo en esta ocasión.

Aunque los dos lesionados en la plantilla continúan con su trabajo puntual de rehabilitación, Juan Camilo Agualimpia sigue descartado para estar convocado, mientras que se analiza la posibilidad de incluir a Hasan Vergara para saltar a la banca en este duelo; el resto del equipo se reportó listo y esperando el silbatazo inicial este sábado, para buscar el primer triunfo del torneo.

Tapachula visita Oaxaca

Por su parte, Tapachula FC visitará este mismo sábado —a las 15:30 horas— a los Chapulineros de Oaxaca, en el Estadio Independiente MRCI.

Los de la “Perla del Soconusco” vienen de sufrir un duro revés en el reciente Lunes Premier ante Racing de Veracruz, por lo que su ideal es lograr un triunfo en patio ajeno para repuntar, ya que de momento cuenta con solo 3 puntos, uno menos que su rival en turno.