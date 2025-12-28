Jaguares FC sostuvo amistoso con Chifut

Jaguares FC un disputó duelo de preparación contra el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), mismo que se dividió en tres lapsos de 30 minutos cada uno y en el que el resultado acumulado fue de 5-0 a favor de los felinos.

Prueba su once

El director técnico Carlos Trejo ensayó en esta práctica parte de lo trabajado en las recientes semanas de pretemporada, presentando un once en el que Emiliano Palomo arrancó en la portería y su columna vertebral acostumbrada, con Fernando Ramírez en la defensa central, Gabriel Sánchez y Ángel Tecpanécatl trabajando en medio campo, e Irving Márquez jugando en la media punta, buscando complementarse con el ariete colombiano Hasan Vergara, quien apareció en el ataque en este primer tiempo.

Tras una buena combinación entre “Charro” Márquez y Vergara en el borde del área, dejó al primero frente al portero y definió bien para abrir el marcador 1-0. El equipo se aplicó después de varios minutos en los que Chifut fue muy voluntarioso, tratando de tener el balón y complicándole la existencia al local.

Golean en el segundo

Para el segundo periodo de partido, Jaguares FC demostró su poder goleador, primero con Hasan Vergara, que fue habilitado de gran forma por Tecpanécatl, para driblar al portero y poner el 2-0.

Apenas unos minutos después, Javier Hernández entró por un espacio en el que fue habilitado para definir el 3-0. Ya embalado en ofensiva, cayó el cuarto gol, justo antes de que concluyera el segundo tiempo.

Cierre con otro gol

Para la tercera y última parte del juego y ya con muchas modificaciones en la cancha, pudo Chifut colocarse en el marcador, pero la faltó puntería, mientras en el otro costado de la cancha, Miguel Guzmán realizó una muy buena incursión por la banda derecha, que lo dejó mano a mano contra el portero y antes de la llegada del central, definió para el 5-0 final.

Tras esta práctica, ambos clubes continuarán con su preparación rumbo al reinicio de sus torneos en el mes de enero.