Jaguares FC sufre costoso tropiezo en Yucatán

Jaguares FC peleó hasta el final en una cancha complicada, pero al final terminó cargando con una dolorosa derrota que compromete seriamente sus posibilidades de liguilla.

Lo hizo tras caer goleado 4-1 ante Deportiva Venados, en duelo correspondiente a la fecha 22 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, duelo efectuado en el estadio Alonso Diego Molina.

Inicio cuesta arriba

El partido comenzó de manera adversa para los chiapanecos pues apenas corría el minuto tres cuando, tras un balón largo, el defensor Fernando Ramírez resbaló en su intento por despejar la pelota, lo que fue aprovechado por el conjunto local para abrir el marcador a través de Francisco Castañeda Larios.

El golpe tempranero parecía poner muy cuesta arriba el partido para los felinos, pero el cuadro chiapaneco reaccionó al paso de los minutos para emparejar el duelo.

El árbitro Héctor Morales Leal señaló una pena máxima a favor y Luis Carrillo se encargó de cobrar desde los once pasos para igualar el encuentro 1-1 al minuto 27.

Sin embargo, cuando el primer tiempo estaba cerca de concluir —al minuto 37— el silbante marcó una falta dentro del área en una jugada muy cerrada, decisión que generó reclamos del conjunto chiapaneco y la sanción permitió a Deportiva Venados recuperar la ventaja antes de irse al descanso con la segunda anotación de Castañeda, ahora dede el manchón penal.

Venados lo liquidó

En la segunda mitad, Jaguares FC intentó reorganizarse, pero al minuto 60 el equipo local amplió la diferencia en una jugada que se originó por la banda derecha con un centro al área y aunque el remate de tacón fue detenido por el arquero Miguel Palomo, el rebote quedó a merced de Santiago Micolta, quien marcó el 3-1.

En el 70, Venados elevó el resultado a goleada, cuando Castañeda definió un balón que le quedó de frente al arco para marcar el 4-1 y firmar su triplete.

La situación se complicó todavía más para los chiapanecos cuando Ángel Tecpanécatl fue expulsado tras una jugada en el medio campo que también generó polémica y que el árbitro calificó como segunda amarilla al minuto 73.

Con un hombre menos, Jaguares FC tuvo mayores dificultades para atacar, por lo que el marcador ya no se movió.

Difícil panorama

Con este resultado, Jaguares FC se queda en 32 puntos y regresa a casa para preparar su siguiente compromiso de la fecha 23, en el que recibirá a Tapachula FC en el estadio Víctor Manuel Reyna; por su parte Venados llegó a 40 unidades, ambos en el grupo tres.