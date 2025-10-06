Jaguares FC suma su tercer rugido al hilo

Jaguares FC sumó su tercera victoria consecutiva y sigue a la alza. En esta ocasión derrotó a Dragones de Toluca por marcador de 2-1 en duelo de la Fecha 7 de la Liga Premier FMF, celebrado en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Fue el primer juego en la era posterior a la sorpresiva partida de Francisco Ramírez, quien optó por apartarse del timón para aceptar una mejor oferta de trabajo, por lo que Carlos Trejo asumió como entrenador interino.

Sorprendió la visita

Jaguares arrancó el duelo tomando la iniciativa, ante un rival que apostó primero por el orden.

Al minuto 20 los naranjas tuvieron la primera de peligro en un centro de Hasan Vergara que Ángel Tecpanécatl remató al travesaño.

El partido se fue enredando, Dragones en cambio ajustó y al 32 estuvo cerca del gol en tiro de Luis Rosales que también pegó en el travesaño.

En el 36, los de Toluca aprovecharon un descuido y marcaron el 1-0 a través de Luis Rosales quien entró al área para superar la estirada del arquero, Emiliano Palomo y llevarse la ventaja al descanso.

Segundo tiempo felino

Jaguares FC fue incisivo al comienzo del segundo tiempo y ejerció presión con llegadas de Hasan Vergara, replegando los mexiquenses, que se resignaron a jugar al contragolpe.

La esperanza naranja resurgió al minuto 60 con el ingreso del colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien tras superar problemas de lesiones pudo al fin aparecer en el campo y su presencia añadió confianza a sus compañeros.

Al minuto 64, Jagures FC tuvo la recompensa a sus esfuerzos con el gol del empate, en un remate de cabeza de Hasan Vargas en un tiro de esquina al primer poste para el 1-1.

Aunque Vergara pidió su cambio, el equipo se mantuvo en la misma tónica y al 73’ le dieron la vuelta en otro balón por lo alto al área que terminó en un potente cabezazo cruzado de Fernando Ramírez para el 2-1.

No hubo tiempo para más y así Jaguares llega a 9 unidades en el Grupo 3.

Su siguiente compromiso será contra Neza FC, en calidad de visitante.