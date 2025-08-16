Jaguares FC va por la revancha a Tapachula

Con una rivalidad candente pese a estar en pretemporada se disputará el clásico chiapaneco de la Liga Premier FMF. Hace una semana se jugó un primer amistoso en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, con victoria para Tapachula FC (2-1), por lo que Jaguares FC pagará la visita con ánimos de revancha. El encuentro es a las 19:00 horas, en el Olímpico de Tapachula.

El atractivo partido contará con entrada totalmente gratuita para toda la afición de la Perla del Soconusco, como parte de la celebración del Día del Aficionado. Después de siete intensas semanas de trabajo físico y táctico, Tapachula FC está casi listo para su debut en el torneo Apertura 2025 de la Liga Premier FMF, el próximo sábado 23 de agosto, cuando reciban en casa a Neza FC.

Para llegar con la maquinaria lista, el enfrentamiento ante Jaguares FC será de mucha utilidad, a fin de dar minutos de juego a elementos como Francisco Ramírez y José Ángel Solís, quienes se reincorporan tras superar molestias físicas que les impidieron participar en el duelo anterior.

Por su parte, Jaguares FC buscará cerrar su preparación con un triunfo y tomar revancha luego de la derrota sufrida ante los tapachultecos.