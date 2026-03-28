Jaguares FC va por rugido final en casa

Con el objetivo de dejar una buena impresión a su afición, Jaguares FC recibe este sábado a Chapulineros de Oaxaca en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, para el duelo a celebrarse a las 18:00 horas, correspondiente a la fecha 25 de la Liga Premier Serie A.

En el penúltimo partido de la Temporada 2025-2026, el técnico Carlos Trejo tiene claro el objetivo: cerrar con victoria y esperar algunas combinaciones de resultados para saber si llega con vida a la última jornada del campeonato.

Chapulineros de Oaxaca se ubica en la décima posición del grupo 3 con 21 puntos y mantiene la esperanza de alcanzar a Héroes de Zací, aunque para ello necesita sumar de a tres y esperar otros resultados.

Por su parte, Jaguares FC acumula 32 unidades y busca su décimo triunfo del torneo, con la intención de equilibrar sus números y escalar posiciones en la recta final.

Para este duelo Jaguares FC contará con la mayoría de su plantel, aunque tendrá dos ausencias sensibles: Ángel Tecpanécatl quedó fuera por lesión en el partido anterior, mientras que el defensor Fernando Ramírez no estará disponible debido a una suspensión tras su expulsión frente al Racing.

El encuentro de este sábado también tendrá un ambiente especial con el Fan Day, que permitirá el acceso gratuito a la tribuna Preferente, mientras que la zona de sombra tendrá un costo de 50 pesos.