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Jaguares FC va por rugido final en casa

Marzo 28 del 2026
Jaguares FC buscará imponer condiciones en casa ante Chapulineros de Oaxaca, en su último partido de temporada regular como local. Cortesía
Jaguares FC buscará imponer condiciones en casa ante Chapulineros de Oaxaca, en su último partido de temporada regular como local. Cortesía

Con el objetivo de dejar una buena impresión a su afición, Jaguares FC recibe este sábado a Chapulineros de Oaxaca en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, para el duelo a celebrarse a las 18:00 horas, correspondiente a la fecha 25 de la Liga Premier Serie A.

En el penúltimo partido de la Temporada 2025-2026, el técnico Carlos Trejo tiene claro el objetivo: cerrar con victoria y esperar algunas combinaciones de resultados para saber si llega con vida a la última jornada del campeonato.

Chapulineros de Oaxaca se ubica en la décima posición del grupo 3 con 21 puntos y mantiene la esperanza de alcanzar a Héroes de Zací, aunque para ello necesita sumar de a tres y esperar otros resultados.

Por su parte, Jaguares FC acumula 32 unidades y busca su décimo triunfo del torneo, con la intención de equilibrar sus números y escalar posiciones en la recta final.

Para este duelo Jaguares FC contará con la mayoría de su plantel, aunque tendrá dos ausencias sensibles: Ángel Tecpanécatl quedó fuera por lesión en el partido anterior, mientras que el defensor Fernando Ramírez no estará disponible debido a una suspensión tras su expulsión frente al Racing.

El encuentro de este sábado también tendrá un ambiente especial con el Fan Day, que permitirá el acceso gratuito a la tribuna Preferente, mientras que la zona de sombra tendrá un costo de 50 pesos.

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