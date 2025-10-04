Jaguares FC va por su tercer triunfo

Con el objetivo de encadenar su tercera victoria y seguir escalando en la clasificación del Grupo 3, Jaguares FC recibe a los Dragones de Toluca, este sábado –a las 19 horas– en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, en duelo de la Fecha 7.

Será además el primer encuentro de la campaña sin Francisco Ramírez en el banquillo, luego de que este abandonó al club ante otra oferta de trabajo en el norte del país.

Fue por ello que el conjunto felino trabajó toda la semana bajo la supervisión de Carlos Trejo y se declaró listo y con plantel completo para medirse este sábado a su rival.

Luego de sumar dos triunfos consecutivos, los felinos abandonaron el sótano del Grupo 3 y suman ya seis unidades.

Por su parte, los del Estado de México tienen 4 puntos y están dos por debajo de Jaguares FC, por lo que su objetivo será ganar para rebasarlos.

Para el compromiso de este sábado, las puertas del estadio se abren a partir de las 17:00 horas y habrá venta de boletos en la taquilla norte desde las 10:00 horas.